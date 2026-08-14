Polideportivo
14 de agosto de 2026 a la - 22:00

Lista guerrera de Cadetes para el Mundial IHF en Marruecos

Las Cadetes de Paraguay se alzaron con el Sur Centro América SCA que se celebró recientemente en nuestro país.
Las Cadetes de Paraguay se alzaron con el Sur Centro América SCA que se celebró recientemente en nuestro país.

La Confederación Paraguaya de Handball (CPH) presentó la selección paraguaya que tomará parte del Campeonato Mundial IHF Femenino Sub-16 “Marruecos 2026″. El certamen se celebrará en la ciudad de Agadir, Reino de Marruecos, en octubre próximo.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El Campeonato Mundial IHF Marruecos 2026 tendrá a un representante paraguayo en el balonmano, merced a las Gerreras Cadetes que dirán presente en la primera edición de esta categoría. La CPH dio a conocer la lista de viajeras a la cita marroquí.

Lea más: Herencia Guerrera para título de las Cadetes

El torneo ecuménico será en Agadir, del 15 al 24 de octubre próximos. El año pasado también se realizó en Marruecos la Primera Edición Sub 17 Cadetes Masculino.

Este certamen se disputará entre 12 seleccionados de todo el mundo.

El plantel de Guerreras

La lista de seleccionadas albirrojas que tendrá como entrenadores a Marizza Faría y Wilson Alfonso, está compuesta por:

Alejandra Cáceres Niro

Annabella Servín Rodríguez

Avril Roitg Valiente

Carla González López

Ceudy Fariña Rodríguez

Fabiana Leiva Martínez

Jazmín María Portillo

Kiara Britos Medina

Mara Garciarena Stradella

María del Carmen Colmán

Marta Zárate Perrota

Mayari Ramírez Recalde

Milagros Barboza Gavilán

Tiziana Devaca Troche

Viviana Parra Rojas

Giovanna Iturbe Fernández

Soraya González Martínez