Lista guerrera de Cadetes para el Mundial IHF en Marruecos

El Campeonato Mundial IHF Marruecos 2026 tendrá a un representante paraguayo en el balonmano, merced a las Gerreras Cadetes que dirán presente en la primera edición de esta categoría. La CPH dio a conocer la lista de viajeras a la cita marroquí.

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El torneo ecuménico será en Agadir, del 15 al 24 de octubre próximos. El año pasado también se realizó en Marruecos la Primera Edición Sub 17 Cadetes Masculino.

Este certamen se disputará entre 12 seleccionados de todo el mundo.

El plantel de Guerreras

La lista de seleccionadas albirrojas que tendrá como entrenadores a Marizza Faría y Wilson Alfonso, está compuesta por:

Alejandra Cáceres Niro

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Annabella Servín Rodríguez

Avril Roitg Valiente

Carla González López

Ceudy Fariña Rodríguez

Fabiana Leiva Martínez

Jazmín María Portillo

Kiara Britos Medina

Mara Garciarena Stradella

María del Carmen Colmán

Marta Zárate Perrota

Mayari Ramírez Recalde

Milagros Barboza Gavilán

Tiziana Devaca Troche

Viviana Parra Rojas

Giovanna Iturbe Fernández

Soraya González Martínez