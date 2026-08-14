Lista guerrera de Cadetes para el Mundial IHF en Marruecos

El Campeonato Mundial IHF Marruecos 2026 tendrá a un representante paraguayo en el balonmano, merced a las Gerreras Cadetes que dirán presente en la primera edición de esta categoría. La CPH dio a conocer la lista de viajeras a la cita marroquí.
Lea más: Herencia Guerrera para título de las Cadetes
El torneo ecuménico será en Agadir, del 15 al 24 de octubre próximos. El año pasado también se realizó en Marruecos la Primera Edición Sub 17 Cadetes Masculino.
Este certamen se disputará entre 12 seleccionados de todo el mundo.
El plantel de Guerreras
La lista de seleccionadas albirrojas que tendrá como entrenadores a Marizza Faría y Wilson Alfonso, está compuesta por:
Alejandra Cáceres Niro
Annabella Servín Rodríguez
Avril Roitg Valiente
Carla González López
Ceudy Fariña Rodríguez
Fabiana Leiva Martínez
Jazmín María Portillo
Kiara Britos Medina
Mara Garciarena Stradella
María del Carmen Colmán
Marta Zárate Perrota
Mayari Ramírez Recalde
Milagros Barboza Gavilán
Tiziana Devaca Troche
Viviana Parra Rojas
Giovanna Iturbe Fernández
Soraya González Martínez