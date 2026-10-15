San Alfonzo toma revancha de Campoalto en la Copa Estadio Comuneros

San Alfonzo consiguió batir 95-90 a Campoalto, en la segunda ronda de cotejos por la Copa Estadio Comuneros, que tiene solo tres protagonistas en este torneo Clausura de baloncesto.

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En el primer partido, habían ganado los “estudiantes” a los esteños por 94-90, y ahora los alfoncinos se tomaron revancha.

San Alfonzo venía de caer contra Capiatá Bulls, que consiguió su primer histórico triunfo frente a los minguenses, por el score de 88-81.

El martes, Campoalto batió de visita a Capiatá Bulls, por 100-84, en el partido en el Logístico.

El siguiente compromiso será el lunes, entre Deportivo Campoalto y Capiatá Bulls, en el Comando Logístico.

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Finalmente, el jueves 22, entre Capiatá Bulls y San Alfonzo, en el polideportivo de la Cooperativa de la ciudad de los Mitos y Leyendas, cerrándose la primera fase.

Los dos mejores disputarán los play-offs por el título del Comuneros.

* Posiciones. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:

Deportivo Campoalto 5 puntos - 3 partidos

San Alfonzo 4 puntos - 3 partidos

Capiatá Bulls 3 puntos - 2 partidos