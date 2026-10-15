Polideportivo
15 de octubre de 2026 - 22:33

San Alfonzo toma revancha de Campoalto en la Copa Estadio Comuneros

San Alfonzo de Minga Guazú derrotó al Deportivo Campoalto, este jueves, por las revanchas del Clausura de la Copa Estadio Comuneros.
San Alfonzo de Minga Guazú derrotó al Deportivo Campoalto, este jueves, por las revanchas del Clausura de la Copa Estadio Comuneros.

El team de San Alfonzo de Minga Guazú sorprendió al Deportivo Campoalto en el partido que disputaron este jueves por la Copa Estadio Comuneros, donde también participa el benjamín Capiatá Bulls. Los dos mejores de la primera etapa jugarán las finales.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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San Alfonzo consiguió batir 95-90 a Campoalto, en la segunda ronda de cotejos por la Copa Estadio Comuneros, que tiene solo tres protagonistas en este torneo Clausura de baloncesto.

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En el primer partido, habían ganado los “estudiantes” a los esteños por 94-90, y ahora los alfoncinos se tomaron revancha.

San Alfonzo venía de caer contra Capiatá Bulls, que consiguió su primer histórico triunfo frente a los minguenses, por el score de 88-81.

El martes, Campoalto batió de visita a Capiatá Bulls, por 100-84, en el partido en el Logístico.

El siguiente compromiso será el lunes, entre Deportivo Campoalto y Capiatá Bulls, en el Comando Logístico.

Finalmente, el jueves 22, entre Capiatá Bulls y San Alfonzo, en el polideportivo de la Cooperativa de la ciudad de los Mitos y Leyendas, cerrándose la primera fase.

Los dos mejores disputarán los play-offs por el título del Comuneros.

* Posiciones. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:

Deportivo Campoalto 5 puntos - 3 partidos

San Alfonzo 4 puntos - 3 partidos

Capiatá Bulls 3 puntos - 2 partidos