Colonias Gold hace valer localía e iguala la serie con Olimpia Kings

Colonias Gold celebró este martes la victoria contra Olimpia Kings, triunfo que le valió la paridad en la serie semifinal del Torneo Clausura de baloncesto, en el juego que se disputó en Obligado, la casa dorada.

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Como se esperaba, el partido estuvo parejo hasta el final, y la diferencia fue quizá la falta de precisión de los Kings en el último tramo y la mejor defensa de los colonos.

Los parciales fueron de 15-18, 24-22, 28-23, 15-14. El goleador del cotejo fue el dorado Diego “Cuando No” Silva, que encestó 26 puntos.

Entre los Kings, los americanos estuvieron apagados por la marca e imprecisión y Olimpia lo sintió, sacando pecho Édgar Riveros con 15 puntos.

El tercer partido será el jueves, en el SUMA Conmebol de Luque, a las 20:00, con localía asuncena.

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El cuarto partido va de nuevo a la colonia, el lunes 26, desde las 20:00.

Un eventual quinto y decisivo juego está marcado de nuevo en el SUMA, en Luque, en el mismo horario.