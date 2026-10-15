Taekwondistas nos representarán en el Expo Panam de Mendoza

Las tres jóvenes promesas del taekwondo dirán presente en la cita en el Panamericano de Taekwondo “Mendoza 2026″, que se iniciará el jueves próximo y tendrá cuatro días de competencia, con la organización de la Asociación Argentina de Taekwondo (ATA).

El evento se desarrollará en el Arena Maipú Stadium en la Tierra del Buen Vino.

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Los atletas de la delegación guaraní son Pía Ortiz Fragnaud de 16 años, Franco Cubilla Torres de 10 años y Yicel Peralta Chiuzano de 8 años, quienes irán acompañados por los profesores y familiares a la cita regional mendocina.

En cuando al todavía corto currículum, pero abnegada dedicación a pesar de sus edades, Yicel está en la práctica de esta disciplina desde los 6 años, Franco desde los 7 y Pía desde los 10, pertenecientes a la Academia Asunción Taekwondo Club, bajo la orientación del 6° Dan Guillermo Ascurra y 5° Dan Walter Ascurra.

Es una gran oportunidad para estos jóvenes talentos que podrán desplegar sus destrezas y ganar experiencia en un nivel del alta competencia, con taekwondistas provenientes de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU., México, República Dominicana, Perú, Uruguay y los anfitriones, Argentina.