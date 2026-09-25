Taekwondo consigue dos “cinturones” bronceados en Santa Fe

La selección paraguaya de taekwondo colaboró con dos medallas de bronce en la jornada de este viernes, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las preseas llegaron en el estilo poomsae.

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En Poomsae Estilo Libre Equipos Mixto se colgaron la medalla de bronce Antonella Betharram, Andrea Gómez, Rubén Arce, Taekyo Priore y Jaesson Garay, al igual que el team venezolano, mientras subieron a lo alto del podio Ecuador y la presea de plata fue para Colombia.

En Poomsae Estilo Reconocido Pareja Mixta, Andrea Gómez y Jaessom Garay cayeron contra Argentina, quedándose con la medalla de bronce.

En las modalidades de este deporte originario de Corea, el poomsae son fórmulas, movimientos de defensa, ataque simulados como si fuese una lucha contra el oponente o tal como lo definen los entendidos en forma pragmática es la “coreografía del combate”.

La otra modalidad del taekwondo es el kyorugui, que es la lucha o el combate propiamente dicha.