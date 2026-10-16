Diego Ortiz, el representante paraguayo en el Mundial de Canotaje de Maratón

La Federación Paraguaya de Canotaje (Fepacapy) oficializó la convocatoria para una competencia que pondrá a prueba la resistencia y la preparación técnica del juvenil.

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Las pruebas se disputarán sobre el río Gualeguaychú, con la costanera como punto central de la actividad y un circuito que comprende sectores entre el puente Méndez Casariego y el puerto local. La cita mundialista contará con representantes de diferentes países y reunirá a las categorías júnior, sub-23 y sénior, además de las competencias máster previstas en el programa general.

Ortiz tendrá el desafío de competir en dos modalidades. La primera será la carrera corta o Short Race, sobre un recorrido de aproximadamente 3,2 kilómetros, cuya final está prevista para el jueves 22 de octubre. La segunda corresponde a la prueba de maratón tradicional, que en la categoría masculina júnior contempla una distancia cercana a los 21 kilómetros, con vueltas al circuito y acarreos en los que los palistas deben transportar sus embarcaciones a pie.

La exigencia no se limita a la velocidad sobre el agua. La resistencia física, la estrategia para administrar el esfuerzo y la capacidad de resolver los tramos de acarreo serán factores determinantes frente a rivales con experiencia internacional.

La presencia de Ortiz representa una oportunidad para el canotaje paraguayo, aunque también plantea el desafío de evaluar el desarrollo de sus jóvenes deportistas frente a la élite mundial. La participación internacional es necesaria, pero el crecimiento de la disciplina requiere continuidad competitiva, preparación sostenida y condiciones que permitan reducir la distancia con las principales potencias.

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La ceremonia inaugural está prevista para el miércoles 21 de octubre, en la antesala de las pruebas principales. Para Ortiz, la cita en territorio argentino será una oportunidad de medir su nivel en un escenario de máxima exigencia y sumar experiencia en su camino dentro del canotaje internacional.