El Mbigua impone condiciones en la Regata de la Raza

El Club Nacional de Regatas El Mbigua fue protagonista de la Regata de la Raza, correspondiente a la séptima fecha del Ranking Pampero 2026, al conquistar los dos primeros lugares de la clasificación general. La competencia reunió a diez embarcaciones del Mbigua y del Club del Bote, que disputaron dos regatas en aguas del río Paraguay.

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La embarcación Veleta, tripulada por Alexander Fernández y José Morys, se quedó con la victoria tras imponerse en ambas pruebas, estableciendo una clara superioridad sobre sus rivales. El segundo lugar correspondió a La Garza, con Julián Duarte y Sol Cristaldo, también representantes del Mbigua. El podio lo completó Ondina, del Club del Bote, con Paolo Scarpetta y Federico Apthorpe.

El dominio del Mbigua también se reflejó en las posiciones siguientes: Aratiri, de Roberto González y Lucía González, terminó cuarto, mientras que Manguruyu, con Matías Rubio y Magalí Britez, ocupó el quinto puesto. De las cinco embarcaciones del club que participaron, cuatro finalizaron entre las cinco primeras, un resultado que confirma su peso competitivo en la clase Pampero.

Sin embargo, más allá de la distribución de los puestos de vanguardia, la clasificación también deja en evidencia la necesidad de sostener la competencia entre los clubes para fortalecer el nivel de la especialidad. Con diez embarcaciones en línea de partida, la presencia de dos instituciones muestra una participación acotada, aunque suficiente para ofrecer una nueva jornada de actividad en el río Paraguay.

Un debut en competencia

Entre los aspectos destacados de la jornada estuvo el estreno competitivo de Mila Castiglioni, alumna de la Escuela de Vela del Mbigua, quien participó a bordo de Neoptolemo junto a Nivaldo Escurra. La embarcación terminó en el octavo lugar de la clasificación general.

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Aunque el resultado quedó lejos de los puestos de vanguardia, la experiencia representa un paso importante en la formación de la joven navegante. La incorporación de nuevos participantes es fundamental para dar continuidad a la actividad; el desafío consiste en transformar esas primeras experiencias en una formación sostenida y en mayores oportunidades de competencia.

La Regata de la Raza dejó así un balance favorable para el Mbigua, con el triunfo de Veleta, el segundo puesto de La Garza y una presencia mayoritaria entre los cinco mejores. El rendimiento deportivo fue contundente, pero la consolidación de la clase Pampero también dependerá de ampliar la participación y fortalecer la competencia más allá de los resultados de un solo club.