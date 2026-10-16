Polideportivo
16 de octubre de 2026 - 18:48

Guerreras en el Mundial U16, debut y derrota contra Bielorrusia

Las chicas cadetes albirrojas, cayeron en el debut mundialista contra Bielorrusia, en Marruecos.
Las chicas cadetes albirrojas, cayeron en el debut mundialista contra Bielorrusia, en Marruecos.

La selección paraguaya “cayó con las botas puestas” contra Belarús en su debut en la Primera Edición del Campeonato Mundial Femenino U16 de la International Handball Federation (IHF), que arrancó este viernes en la ciudad de Agadir, Reino de Marruecos. El rival de este sábado será el combinado de Guinea, el domingo.

Por ABC Color
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Las Guerreras Cadetes no pudieron sortear el escollo que representó Bielorrusia, en el arranque del Mundial de Balonmano de Marruecos, perdiendo por 38-35, por el Grupo B de la competencia.

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Las albirrojas vuelven a tentar victoria este domingo, cuando enfrenten a la representación de Guinea, a partir de las 15:30 de nuestro país.

En cuanto el juego debut, las paraguayas apretaron en el tramo final del cotejo y lastimosamente no alcanzó el tiempo para intentar un mejor resultado.

En la primera mita, las europeas llevaron el parcial a los vestuarios 20-16. En la complementaria, las albirrojas ganaron 19-18.

En el otro juego por esta serie, Hungría derrotó 36-24 a Guinea.

Paraguay debe ganarle a Guinea, aguardar que las húngaras derroten a las bielorrusas y luego encarar con todo el partido contra Hungría, para intentar seguir viva con posibilidades de escalar en la cita ecuménica.

El certamen global reúne a 16 seleccionados de todo el mundo, y se disputa en la ciudad de Agadir, en la Sala Cubierta Al Houda y en el Pabellón Al Inbiaat.

Solo el ganador de cada grupo, que son cuatro, avanzarán a las semifinales del certamen, que se disputarán hasta el sábado 24.

* Otros resultados. En otros partidos del día, la selección Argentina, la otra representante sudamericana, cayó 48-20 contra Suiza, por el Grupo D.

Grupo A: República Popuar de China 61 - 10 EE.UU.; Kazajistán 35 - 29 Marruecos;

Grupo C: Alemania 53 - 12 México; Túnez 41 - 38 Uzbekistán;

Grupo D: Rusia 41 - 29 Egipto.