Guerreras en el Mundial U16, debut y derrota contra Bielorrusia

Las Guerreras Cadetes no pudieron sortear el escollo que representó Bielorrusia, en el arranque del Mundial de Balonmano de Marruecos, perdiendo por 38-35, por el Grupo B de la competencia.

Lea más: Guerreras prestas para el Mundial U16

Las albirrojas vuelven a tentar victoria este domingo, cuando enfrenten a la representación de Guinea, a partir de las 15:30 de nuestro país.

En cuanto el juego debut, las paraguayas apretaron en el tramo final del cotejo y lastimosamente no alcanzó el tiempo para intentar un mejor resultado.

En la primera mita, las europeas llevaron el parcial a los vestuarios 20-16. En la complementaria, las albirrojas ganaron 19-18.

En el otro juego por esta serie, Hungría derrotó 36-24 a Guinea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay debe ganarle a Guinea, aguardar que las húngaras derroten a las bielorrusas y luego encarar con todo el partido contra Hungría, para intentar seguir viva con posibilidades de escalar en la cita ecuménica.

El certamen global reúne a 16 seleccionados de todo el mundo, y se disputa en la ciudad de Agadir, en la Sala Cubierta Al Houda y en el Pabellón Al Inbiaat.

Solo el ganador de cada grupo, que son cuatro, avanzarán a las semifinales del certamen, que se disputarán hasta el sábado 24.

* Otros resultados. En otros partidos del día, la selección Argentina, la otra representante sudamericana, cayó 48-20 contra Suiza, por el Grupo D.

Grupo A: República Popuar de China 61 - 10 EE.UU.; Kazajistán 35 - 29 Marruecos;

Grupo C: Alemania 53 - 12 México; Túnez 41 - 38 Uzbekistán;

Grupo D: Rusia 41 - 29 Egipto.