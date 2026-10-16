Polideportivo
16 de octubre de 2026 - 19:09

Ranking Nacional Fepave 2026 tendrá actividad este sábado y domingo

Este sábado arranca la séptima fecha del Ranking Nacional de FEPAVE, en la Bahía de Asunción, organizada por El Mbiguá.
Este sábado arranca la séptima fecha del Ranking Nacional de FEPAVE, en la Bahía de Asunción, organizada por El Mbiguá.

La Séptima Fecha del Ranking Nacional de la Federación Paraguaya de Vela 2026 se disputará este sábado y domingo, con organización del Club Nacional de Regatas El Mbiguá.

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Los amantes de las regatas tendrán un fin de semana de muchas emociones con la disputa de una nueva fecha del Ranking Nacional de la Fepave.

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Las clases y categorías participantes de este nuevo eslabón de las competencias serán: Optimist Escuela, Optimist Principiantes, Optimist Timoneles, ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7.

Las embarcaciones tendrán como pista la Bahía de Asunción y el aspecto organizativo corre por cuenta del Departamento de Vela de El Mbiguá, bajo la supervisión de la Federación Paraguaya de Vela (Fepave).

* Clínica con Flavio Naveira. Este viernes se programó una interesante Clínica sobre Reglamento con Flavio Naveira, en el Salón Presidente del Club Mbiguá.

El acceso es gratuito para interesados.