Ranking Nacional Fepave 2026 tendrá actividad este sábado y domingo

Los amantes de las regatas tendrán un fin de semana de muchas emociones con la disputa de una nueva fecha del Ranking Nacional de la Fepave.

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Las clases y categorías participantes de este nuevo eslabón de las competencias serán: Optimist Escuela, Optimist Principiantes, Optimist Timoneles, ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7.

Las embarcaciones tendrán como pista la Bahía de Asunción y el aspecto organizativo corre por cuenta del Departamento de Vela de El Mbiguá, bajo la supervisión de la Federación Paraguaya de Vela (Fepave).

* Clínica con Flavio Naveira. Este viernes se programó una interesante Clínica sobre Reglamento con Flavio Naveira, en el Salón Presidente del Club Mbiguá.

El acceso es gratuito para interesados.