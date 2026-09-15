Sexta fecha del Ranking Clase Pampero Paraguay “Regata Stella Maris”

Veleta, con Alexander Fernández y José Morys, fue la embarcación ganadora de la Sexta Fecha de la Regata Ranking Clase Pampero Paraguay, que se realizó en la Bahía de Asunción.

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La tradicional regata fue en honor a la Virgen Stella Maris, cuya fecha festiva fue el pasado sábado 12 de septiembre.

El podio

El timonel Alexander Fernández y proel José Morys, llevaron a Veleta hasta lo mas alto en la regata de la clase Pampero Paraguay.

Como escolta estuvo la dupla Julián Duarte como timonel y Bianca González como proel, donde lo mas valorable fue que la tripulación de La Garza se estrenó con este gran resultado, en la categoría.

Finalmente, completando el podio llegó el Capitán Osorio, con José Osorio y Christian Cristaldo como timonel y proel, respectivamente.

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Un total de 11 veleros de la Clase Pampero fueron “rompiendo olas” del río Paraguay, para que tripulantes y proeles de las distintas embarcaciones fuesen demostrando sus dotes.

“Coraje, pasión y adrenalina” según describieron los organizadores, fueron los infaltables condimentos de esta nueva cita, que tuvo también como elementos de influencia el viento fuerte, el frío, las aguas desafiantes y las fuertes oleadas.

Hubo destacadas actuaciones de todas las tripulaciones, donde vale la pena resaltar el gran esfuerzo, disciplina y pericia, para animar la competencia y elevar el nivel general de la regata.

Esta categoría es muy competitiva, atractiva y cuenta con el mayor numero de fechas en el año.

Es importante resaltar finalmente el apoyo de navegantes de Canadá, Alemania y Brasil.