San José sucumbió en el tramo final contra Brasilia, los anfitriones

Los “santos” hicieron un gran partido, muy parejo desde el inicio y aguantó hasta el tercer chico, con solo 5 puntos de diferencia, como en la mayor parte del juego, sin embargo, el cuarto final fue determinante, para que Brasilia Basquete se despegara en el marcador y consiguiera el triunfo por 101-80.

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Este sábado, San José enfrentará a Boca Juniors de Argentina a las 16:10.

En cuanto a los partidos de este viernes, en el primero de ellos, Boca le ganó 101-84 a Leones de Quilpué, Chile, por lo que los favoritos se encaminan al duelo decisivo del domingo.

En el juego de la escuadra guaraní, en el primer cuarto, los brasileros se adelantaron poniendo escaso margen: 24-21. El segundo chico fue paridad toal 32-32 (56-53) para que los locales sigan al frente.

Hasta el tercer cuarto las diferencias eran mínimas: 18-16 (74-69), pero en el último tramo los paraguayos sintieron el trajín del partido, perdieron precisión y las consecuencias fueron un categórico 27-11 para Brasilia, con 101-80 en el tablero del Gimnasio Nilson Nelson de dicha ciudad brasileña.

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* Cuartos de final. La siguiente etapa de la LSB será de cuartos de final.

Ya encuentran clasificados: Mogi Basquete e Independiente de Oliva por el Grupo A, Deportivo Jorge Guzmán y Nacional de Uruguay por el B.

Ahora estos equipos conforman el Grupo E, jugarán en el mismo sistema de la etapa inicial “todos contra todos”, y avanzarán los dos mejores a las semifinales.

El Grupo C está en disputa y finalmente se jugarán los encuentros por el Grupo D.

Olimpia Kings fue parte del Grupo A, quedando tercero, perdiendo contra los clasificados y ganando el honor frente al ecuatoriano Importadora Alvarado.