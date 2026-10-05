Kings despiden la LSB 2026 con victoria sobre los ecuatorianos

Olimpia Kings, el primero de los equipos paraguayos que disputa la LSB 2026, pues también jugará el Deportivo San José, derrotó sobradamente a Alvarado de Ecuador, este domingo, en su tercer y último partido por la fase inicial del torneo, que se desarrolló en la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, Argentina.

En el duelo por la supremacía de los clasificados Mogi Basquete e Independiente de Oliva, prevalecieron los brasileños que ganaron a los locales por 87-65.

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En cuanto al juego de los paraguayos contra los ecuatorianos, los franjeados fueron arriba desde el principio y hubo dos cuartos buenos y el cierre parejo, con estos parciales: 23-11, 22-30, 28-19 y 18-18.

Darol Hernández del cuadro importador fue arriba en el goleo, con 19 puntos, mientras entre olimpistas sobresalió el americano James Reese con 14.

En cuanto a los clasificados, el Mogi se impuso en sus tres partidos, venciendo a Olimpia 89-80, en el arranque del Grupo A.

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En el segundo día, los brasileños le ganaron 91-70 a los ecuatorianos.

Independiente de Oliva le ganó 85-60 a Alvarado y 101-72 a Olimpia.

El Deportivo San José, componente del Grupo C del torneo, entrará en acción a partir del viernes 16 de este mes, compartiendo el parquet en Brasilia, con Boca Jrs. de Argentina, el CDC Los Leones de Chile y el anfitrión Brasilia Basquete de Brasil.