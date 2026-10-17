Bolivia pone mas freno de la cuenta a albirrojos, en la Evolución de futsal

No se esperaba ninguno de los resultados que obtuvo la escuadra paraguaya contra Bolivia, que volcó la balanza con saldo favorable en la penúltima jornada de la Liga Evolución de Futsal Zona Sur, que se juega en Santa Fe, Argentina.

En la previa se contaba con dos triunfos esperanzadores contra los bolivianos, ya que habían perdido todos sus partidos anteriores en este certamen.

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Los del altiplano hicieron sus primeros 4 puntos a costas de Paraguay, ya que fue un contundente 4-0 a los juveniles guaraníes, y paridad de 3-3 en mayores.

Con estos resultados, las cosas se le complican ampliamente a la Albirroja, pues falta el cotejo entre Uruguay y Argentina, que cierran este sábado con los dos encuentros programados, y ambos están por encima de Paraguay en la tabla de posiciones.

Hasta ahora, los albirrojos solo consiguieron victorias en la Absoluta, derrotando a Uruguay y a Chile, e igualando contra Bolivia.

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En la Sub 20, nuestros juveniles igualaron contra los orientales en el debut, y luego fueron derrotas, contra Chile y Bolivia.

Quedan 6 puntos en juego y Paraguay dependerá de otros resultados para intentar llegar a la cima de este torneo de la Zona Sur.

* Posiciones provisorias. Por el momento, quedando pendiente el juego Uruguay-Argentina, las puntuaciones están así:

1° Uruguay 13 puntos

2° Argentina 10 puntos

3° Paraguay 8 puntos

4° Chile 4 puntos

5° Bolivia 4 puntos