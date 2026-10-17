Davidovich o Jódar: Shanghái tendrá por primera vez un español campeón

Con sendos partidos muy solventes, Rafael Jódar eliminó al ruso Daniil Medvedev (#5) por 6-3 y 6-4, mientras que Alejandro Davidovich derrotó al Alexander Zverev, que tiene asegurado acabar la temporada como #1, por 5-7, 6-4 y 6-3.

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En 22 ediciones de este torneo, que comenzó a disputarse en 1996 y que desde 2009 tiene categoría de Masters 1000 (los segundos torneos en importancia tras los cuatro Grand Slam), solo cuatro tenistas españoles habían jugado la final, con cuatro derrotas. Rafael Nadal alcanzó la final en 2009 y 2017, pero perdió ante el ruso Nikolay Davydenko y el suizo Roger Federer, respectivamente; David Ferrer y Roberto Bautista también llegaron a la final, en 2011 y 2016, pero cayeron ante el mismo rival, el británico Andy Murray.

Solo por detrás de Nadal

Será la novena final de Masters 1000 con dos protagonistas españoles, la primera desde que Rafael Nadal y Albert Ramos se enfrentaron en el partido por el trofeo en Montecarlo 2017.

A sus 20 años, Jódar se convierte en el primer jugador nacido en 2006 en jugar una final de un Masters 1000 y alcanza las 20 victorias en torneos de esta categoría, siendo el segundo jugador más joven en alcanzar esta cifra de partidos ganados, después de que su compatriota Rafael Nadal lo hiciera en 2005, con 19 años.

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Con la clasificación a la final, Jódar da también un paso de gigante de cara a jugar el Masters de Turín, el torneo que del 15 al 22 de noviembre reunirá a los ocho mejores tenistas del año... todo un hito para el español en la temporada de su debut en el circuito ATP.

Con los puntos ya ganados en Shanghái se afianza en la novena posición de la Race, la clasificación que solo tiene en cuenta los resultados del año, sinónimo de clasificación para el Masters de Turín, ya que el italiano Jannik Sinner, aún #1 del ránking, no competirá en lo que resta de 2026 por una lesión de rodilla.

La victoria “más importante”

“Esta semana me está yendo muy bien, estoy jugando muy bien y me estoy sintiendo muy bien en la pista, pero todavía queda mucho. Queda un partido más”, declaró tras el partido Jódar.

Si impresionante es la trayectoria de Jódar, que comenzó el año en el puesto 168 de la ATP y está a un paso de entrar en el Top 10, también es destacable la gira asiática de Davidovich.

Si a finales dede septiembre logró el título en Chendgu (su segundo título ATP tras el logrado en Mallorca en junio), Davidovich logró este sábado clasificarse para su segunda final de un Masters 1000 con lo que el mismo calificó como la victoria “más importante” de su carrera.

“Ganar al jugador que mejor está jugando ahora mismo en el circuito me da mucha confianza”, declaró el malagueño de 27 años, que hasta ahora solo había disputado la final de un Masters 1000, en Montecarlo en 2022, que perdió ante el griego Stefanos Tsitsipas.