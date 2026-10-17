San José sufre su segunda derrota en la LSB, esta vez contra Boca Juniors

El team campeón paraguayo, el Deportivo San José, perdió en el debut contra Brasilia, el viernes, y este sábado enfrentando a Boca Juniors, con lo quedó afuera de la Liga Sudamericana de Básquetbol 2026, en el desarrollo del Grupo C.

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En el juego sabatino, todos los parciales fueron favorables para los argentinos: 25-23, 24-20, 25-21 y 20-13.

A pesar de la gran actuación de Robin Perry en el goleo “santo” con 28 puntos, secundado por el base Jorge Martínez con 17, San José no pudo hacer mucho contra los bosteros.

En el team auriazul, también una dupla fue excluyente para el triunfo, Agustín Barreiro con 25 puntos y Leonardo Lema con 22.

Boca Juniors ya clasificó con este resultado a los cuartos de final, ya que podrá llegar a 5 puntos, en el eventual caso que este domingo no le gane a Brasilia.

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Por su parte, los brasileños perdiendo los dos cotejos restantes llegarán a 4 puntos, y aún igualando su línea San José, no podrá clasificar por la ventaja deportiva de los anfitriones al conseguir la victoria en el “mano a mano” contra los paraguayos.

Hay 4 grupos y los dos primeros de cada uno avanza a cuartos.

Ya clasificaron Mogi Basquete de Brasil e Independiente de Oliva Argentina en el Grupo A donde jugaron los Olimpia Kings, y, el Club Deportivo Jorge Guzmán de Ecuador y Nacional de Montevideo.

La otra semana se disputará el Grupo D para conocer a los dos últimos clasificados, donde jugarán: Flamengo de Brasil, el local, Oberá Tenis Club de Argentina, Paisas Basketball de Colombia y Defensor Sporting de Uruguay.