Swiatek se queda sin final en Wuhan y se aleja del Masters

Maja Chwalinska, finalista en el último Roland Garros y #22 del ránking, se impuso sobre Iga Swiatek por 7-5 y 6-1 y ya tiene asegurado escalar en la clasificación mundial hasta las puertas del Top 10 (11ª o 12ª).

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A finales del primer set (con 5-5 en el marcador), Swiatek necesitó asistencia médica por problemas musculares en la pierna izquierda y lució un aparatoso vendaje en el muslo.

Visiblemente mermada físicamente, Swiatek ya no pudo hacer frente a su compatriota, que ganó 8 de los 9 juegos siguientes.

Novena en la Race, clasificación que determina las ocho tenistas que jugarán el Masters en Indian Wells del 8 al 15 de noviembre en función de los resultados de 2026, Swiatek tenía la posibilidad de escalar hasta el séptimo puesto en caso de ganar el título en Wuhan.

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Chwalinska se enfrentará el domingo en la final a la británica Sonay Kartal, que dio la sorpresa al eliminar a la letona Jelena Ostapenko por 7-6 (11/9) y 7-6 (7/5).