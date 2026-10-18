Las Guerreras vencen a Guinea en el Mundial de Balonmano U16 de Marruecos

Las guerreras cadetes se impusieron 44-41 a la selección guineana, para cosechar su primer triunfo en un mundial de hándbol, por el Grupo B de la competencia que se disputa en la ciudad de Agadir, Reino de Marruecos.

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El otro partido del grupo lo ganó Hungría, que suma 2 victorias y encabeza la tabla serial. Las húngaras derrotaron a las bielorrusas por 34-20.

En cuanto al rendimiento de las cadetes albirrojas, dirigidas por Wilson Alfonso, Mayari Ramírez fue elegida MVP del match, ya que convirtió nada menos que 12 goles.

El primer tiempo fue todo guaraní, yendo a los vestuarios con la importante ventaja de 27-19.

En la complementaria despertaron las africanas, llevando el parcial de 22-15, pero las paraguayas pudieron contener la reacción para aguantar y celebrar la victoria.

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Este martes disputarán el crucial partido contra Hungría, por el Grupo B del torneo orbital. El cotejo entre húngaras y paraguayas será a las 15:30 de nuestro país.

En el partido debut, las guerreritas perdieron apretadamente, 38-35 contra Bielorrusia.

* Posiciones. En el Grupo B, esta es la tabla de posiciones:

1° Hungría 4 puntos, diferencia de goles +26

2° Paraguay 2 puntos (0)

3° Belarús 2 puntos (-11)

4° Guinea 0 (-15)

El jueves serán las semifinales y el sábado la final, y demás partidos posicionales.