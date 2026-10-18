Leones también derrota a San José en la Liga Sudamericana de Básquetbol

El cuadro “santo” culminó último en su grupo, luego de perder 93-82 contra el team chileno, que consiguió una victoria en el máximo torneo regional de baloncesto a nivel de clubes, que se disputa en el gimnasio Nilson Nelson de la Brasilia.

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En presentaciones anteriores, los paraguayos perdieron 101-80 en el debut contra los anfitriones, Brasilia, el viernes, y este sábado cayeron por 94-77 contra Boca Juniors de Argentina.

San José 82 - Leones 93

En cuanto al juego de paraguayos y chilenos, el team guaraní arrancó muy bien, ganando el primer cuarto 29-23, pero en el segundo se vino un bajón, para que los de Quilpué sacaran ventaja 28-14 (51-43).

En el tercer chico siguió la hegemonía trasandina que ganó 29-22 (80-65) y administrando la ventaja, en el último cuarto bajaron el ritmo 13-17, para el score final de 93-8 a favor de los chilenos.

Lideraron el goleo en el cuadro ganador Darrol Jones con 24 puntos y Kingsley Perkins con 20.

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Ya tarde, las manos de Nicholas Banyard estuvieron encendidas para ser el goleador del juego con 30 puntos, apoyado por Fernando Dose, con 23.

De esta manera, Brasilia y Boca disputan el juego de fondo de este domingo, para cumplir el calendario.

Ambos son los clasificados a la fase de cuartos de final, donde esperan Mogi Basquete de Brasil, Independiente de Oliva de Argentina (Grupo A), Deportivo Jorge Guzmán de Ecuador y Nacional de Montevideo (Grupo B). Estos conforman el Grupo E de cuartos.

Por el Grupo D de la primera fase, jugarán desde este viernes: Flamengo de Brasil, Oberá Tenis Club de Argentina, Paisas Basketball de Colombia y Defensor Sporting de Uruguay.

Los dos mejores conformarán el Grupo F, junto a Boca y Brasilia.