Boxeo: Minerva Montiel da un paso clave hacia Lima 2027

Minerva Montiel comenzó con el pie derecho su participación en el Pan American Elite Continental Championships 2026, que se disputa en Puebla, México. La pugilista paraguaya superó por puntos a la colombiana Rosa Ternera, tras tres asaltos de combate, en la categoría de los 57 kilogramos, y avanzó a los cuartos de final del certamen continental.

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El triunfo representa un paso importante en el objetivo de asegurar su presencia en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Para ello, Montiel deberá superar su próximo compromiso frente a la venezolana Omailyn Alcalá, quien cuenta con experiencia olímpica tras competir en París 2024.

La pelea de cuartos de final adquiere especial relevancia, ya que una victoria le permitirá a la paraguaya asegurar matemáticamente su clasificación a la cita panamericana, de acuerdo con el sistema de clasificación establecido para el torneo.

Montiel llega a esta competencia internacional con el impulso de la medalla de bronce conquistada para Paraguay en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Ahora, buscará ratificar su buen momento y convertir su avance en Puebla en un nuevo logro para el boxeo nacional.