Christopher Thiessen convierte su salto en oro sudamericano

Christopher Thiessen volvió a dejar en alto la bandera paraguaya en el atletismo continental. El representante nacional conquistó la medalla de oro en salto largo en el Campeonato Sudamericano U23, celebrado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe, Argentina, con un registro de 7,58 metros.

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El paraguayo se quedó con el primer lugar de la competencia, superando al venezolano Ángel Ramírez, quien alcanzó los 7,46 metros, y al argentino Martín Saavedra, tercero con 7,45. Thiessen encontró así la recompensa a su progresión deportiva con una consagración que lo coloca en lo más alto del podio sudamericano de la categoría.

La medalla dorada se suma a una temporada de importantes avances para el atleta oriundo de Doctor Juan Eulogio Estigarribia, conocido como Campo 9. En setiembre, durante los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Thiessen había conseguido el bronce en la competencia frente a atletas de la categoría absoluta, con un salto de 7,70 metros.

Aquel registro representó su mejor marca personal y estableció un nuevo récord nacional paraguayo tanto en la categoría U23 como en Mayores. Ahora, con el título sudamericano de su categoría, el saltador vuelve a demostrar su capacidad para competir al más alto nivel regional.

Su evolución no es reciente. Thiessen ya había subido al podio en el Campeonato Sudamericano U20 de Lima, donde conquistó la medalla de bronce, un antecedente que anticipaba su potencial en las pruebas de campo.

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El oro en Santa Fe representa otro paso importante en su carrera y alimenta las expectativas sobre el futuro del salto largo paraguayo. El desafío será sostener esta progresión, mejorar sus registros y trasladar sus resultados continentales a competencias de mayor exigencia internacional.

Con apenas una nueva consagración en su historial, Christopher Thiessen ya empieza a construir una trayectoria que invita a seguir de cerca cada uno de sus saltos.