Four White Legs y El Libertador son triplecoronados del turf

Las mayores atracciones de cada temporada del turf, la Triple Corona preparada para los caballos jóvenes, consagró a los dos mejores de la camada del Jockey Club del Paraguay: Four White Legs y El Libertador, de los studs Kika y 8 Años, respectivamente.

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En el primer clásico del día, el “Jockey Club del Paraguay Hembras”, sobre la distancia de 1.800 metros, Four White Legs se impuso en el lote de damicelas, con el látigo de Juan Figueredo, en un tiempo de 2′01″13.

El Libertador se coronó sobre idéntica distancia en el lote de machos, marcando 2′00″28 con la expediente fusta del argentino Gustavo Calvente, quien ya estuvo de visita en mayo y había ganado el Derby Asunción con Show Emotion, de esta misma casa venezolana.

En las otras sueltas disputadas, al romperse el fuego, Guapo de la caballeriza J.C. recorrió vertiginoso el kilómetro, en 1′01″84, con Juan Román sobre su lomo.

A continuación, Fenómeno le dio doblete al stud Kika e hizo suya la milla de arena para marcar 1′44″25 con la conducción de Juan Figueredo que anunciaba una fructífera jornada.

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Cildo del stud La Yeya reprisó entre pingos de la 5ª categoría, la de mayor nivel entre caballos adultos, al mando de Javier Portillo, clavando cronos en 1′08″41 para las 11 cuadras.

Finalmente, Invasor Campos dio también doblete al 8 Años, corriendo en 1′22″32 los 1.300 metros para bajar el telón de la festiva reunión N° 25 del turf.