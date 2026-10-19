Polideportivo
19 de octubre de 2026 - 19:44

Four White Legs y El Libertador son triplecoronados del turf

Gerardo García y Gustavo Pedrozo con la copa, celebrar la triple corona de Four White Legs, junto a los profesionales Eumelio Cabrera (cuidador) y Juan Figueredo (jockey).
Gerardo García y Gustavo Pedrozo con la copa, celebrar la triple corona de Four White Legs, junto a los profesionales Eumelio Cabrera (cuidador) y Juan Figueredo (jockey).

La potranca Four White Legs del stud Kika y El Libertador del 8 Años se adueñaron también de la última gema de la Triple Corona de Potrillos. Los Sangre Pura de Carreras de 3 años ganaron los tres pasos de la Triple Corona para consagrarse como los mejores de lote de esta temporada del turf.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Las mayores atracciones de cada temporada del turf, la Triple Corona preparada para los caballos jóvenes, consagró a los dos mejores de la camada del Jockey Club del Paraguay: Four White Legs y El Libertador, de los studs Kika y 8 Años, respectivamente.

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En el primer clásico del día, el “Jockey Club del Paraguay Hembras”, sobre la distancia de 1.800 metros, Four White Legs se impuso en el lote de damicelas, con el látigo de Juan Figueredo, en un tiempo de 2′01″13.

El Libertador se coronó sobre idéntica distancia en el lote de machos, marcando 2′00″28 con la expediente fusta del argentino Gustavo Calvente, quien ya estuvo de visita en mayo y había ganado el Derby Asunción con Show Emotion, de esta misma casa venezolana.

La muchachada del stud 8 Años festejaron un nuevo triunfo de El Libertador, junto al cuidador Albino Cáceres y el piloto internacional Gustavo Calvente.
La muchachada del stud 8 Años festejaron un nuevo triunfo de El Libertador, junto al cuidador Albino Cáceres y el piloto internacional Gustavo Calvente.

En las otras sueltas disputadas, al romperse el fuego, Guapo de la caballeriza J.C. recorrió vertiginoso el kilómetro, en 1′01″84, con Juan Román sobre su lomo.

A continuación, Fenómeno le dio doblete al stud Kika e hizo suya la milla de arena para marcar 1′44″25 con la conducción de Juan Figueredo que anunciaba una fructífera jornada.

Cildo del stud La Yeya reprisó entre pingos de la 5ª categoría, la de mayor nivel entre caballos adultos, al mando de Javier Portillo, clavando cronos en 1′08″41 para las 11 cuadras.

Finalmente, Invasor Campos dio también doblete al 8 Años, corriendo en 1′22″32 los 1.300 metros para bajar el telón de la festiva reunión N° 25 del turf.