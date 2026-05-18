El jockey Gustavo Calvente se llevó un triunfo de Paraguay

Calvente, cuya presencia dio mayor realce a la cita ecuestre, fue muy bien recibido por la afición burrera asuncena y vistió la casaca fluorescente naranja de la venezolana caballeriza 8 años para montar a Show Emotion, con la que ganó en el Gran Derby Asunción, en la jornada del Jockey Club del Paraguay, festiva y conmemorativa a la Independencia Nacional.

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Gustavo, uno de las mejores fustas argentinas y de la región, además condujo al potrillo El Libertador en el Derby para machos, Pegaso en el “Independencia” y Sweet Prince en el “14 y 15 de Mayo”, todos con los colores del stud 8 Años de Jesús Campos y familia.

En el lote de hembras, Show Emotion no tuvo mayores problemas para responder a las exigencias de Calvente, una vez que pidió paso a sus rivales, para ganar por varios cuerpos sobre Paraguayan Queen y las otras, en 1’18”33 para los 1.200 metros de carrera, en el Gran Derby Asunción para hembras.

En el Gran Derby Asunción para Machos, el tordillo Justin Mendes también del 8 Años se llevó la corona de laureles, pero al mando de Marco Meza, recorriendo la distancia en 1’18”18, para los 1.200 metros. Calvente, exigiendo bastante a su compañero de techo, El Libertador, fue escolta a varios cuerpos.

El premio “Indepedencia Nacional” sobre largos 2.000 metros, Negro Simón de la caballeriza Don Rubí golpeó fuerte, con la gran conducción de Juan Román en 2’18”82 ganando por varios largos a Amaranto, Invencible, Sérpico. Pegaso, que llevaba a Calvente a sus espaldas, nunca desplegó sus alas.

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En el otro clásico, el “14 y 15 de Mayo” se impuso Mr Danger del stud 8 Años, guapeó a El Galáctico para rebasarlo y dejarlo a medio cuerpo, en el mejor registro de la jornada para los 1.200 metros, 1’16”95. El compañero de techo del ganador, Sweet Prince, guiado por Calvente, llegó tercero, muy movido y exigido correctamente por el pingo que no despegó como acostumbra.

Al romperse el fuego en la jornada burrera, Flight to Paradise del stud El Legendario se impuso en suelta para debutantes y perdedores de 2 años, al mando del jockey Juan Figueredo, en 1’19”70 para las 12 cuadras.

El otro ganador del día fue Macho Furioso del stud J.C. que reapareció exitosamente de la mano de Alcides Coronel, empleando 1′19″04 también para los 1.200 metros.