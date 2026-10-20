Dakar 2026: identidad senegalesa en cada detalle de la premiación olímpica

La propuesta del comité organizador apunta a que cada ceremonia trascienda la entrega de medallas y se convierta en una expresión de la historia, las tradiciones y la creatividad del país africano, anfitrión de la primera edición de unos Juegos Olímpicos organizada en el continente.

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Uno de los elementos más representativos son los podios inspirados en el baobab, árbol emblemático de África. Sus raíces y ramas se reproducen mediante líneas curvas que simbolizan el vínculo entre el pasado y el futuro. Los motivos decorativos emplean el tono terroso Pantone 7593 C, en referencia a los suelos arcillosos de Senegal.

La fabricación también reivindica el trabajo local. Las estructuras, elaboradas con madera de fraké, estuvieron a cargo de carpinteros y ebanistas senegaleses, que recurrieron a técnicas tradicionales de ensamblaje. El sistema modular permite adaptar los podios a las necesidades de las distintas disciplinas deportivas.

Las bandejas destinadas a transportar las preseas también tienen una raíz cultural. Su diseño retoma el layu, una cesta tradicional de cestería utilizada en Senegal para limpiar y aventar los granos de arroz. La reinterpretación incorpora acabados de cuero sintético para adecuar el objeto a las exigencias de las ceremonias y facilitar su manipulación por parte de los voluntarios.

Medallas con símbolos de fuerza y equidad

Las preseas constituyen otro de los componentes centrales de esta propuesta cultural. Diseñada por Pilar Barbadillo, la medalla presenta un león como símbolo de fuerza y coraje. Su melena integra dos rostros inspirados en esculturas de la artesanía local, una composición que representa la equidad. En el reverso reaparece el motivo de las ramas del baobab, en continuidad con el concepto visual de los podios.

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La vestimenta de los voluntarios encargados de las ceremonias completa el conjunto. Diseñados por la casa de moda senegalesa Algueye Dakar, los uniformes incorporan cuellos de estilo tulipán y detalles de pagne tejido, una referencia a los textiles tradicionales de la región.

De esta manera, Dakar 2026 procura integrar el patrimonio cultural senegalés en uno de los momentos más simbólicos del deporte: la premiación. Más allá del reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes atletas, cada pieza busca proyectar una identidad nacional que combina tradición, artesanía e innovación ante una audiencia internacional.