Dakar 2026: las medallas que unen la cultura senegalesa con el futuro olímpico

Las medallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 cuentan una historia que va más allá del podio. Su diseño combina símbolos de la cultura senegalesa con referencias al Movimiento Olímpico y representa el vínculo entre el patrimonio del país anfitrión y el futuro de sus jóvenes atletas.

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La cita tendrá un significado histórico: será el primer evento deportivo olímpico que se celebre en África. En ese contexto, las preseas fueron concebidas como un homenaje a Senegal, sus tradiciones y una nueva generación que busca dejar su huella en el deporte.

El león, símbolo de fuerza y valentía

El anverso de las medallas presenta al león, emblema de Senegal asociado con la fuerza y la valentía, valores que también identifican el espíritu de la competición deportiva.

Su melena está formada por dos rostros inspirados en la artesanía senegalesa, dispuestos simétricamente para representar la equidad y el respeto. Cada rostro luce una corona de olivo, símbolo olímpico de victoria, paz y excelencia.

Esta cara del diseño, denominada The Roar of Youth («El rugido de la juventud»), fue creada por la diseñadora española Pilar Barbadillo Vicario, de 26 años, cuya propuesta resultó seleccionada en una convocatoria internacional impulsada por el Comité Olímpico Internacional (COI).

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El baobab, las raíces del futuro

El reverso tiene como protagonista al baobab, un árbol emblemático que representa la longevidad, la sabiduría y la transmisión del conocimiento. Su presencia simboliza a una juventud que crece y construye su futuro a partir de raíces sólidas.

El diseño incorpora una interpretación moderna del árbol: las líneas de sus raíces y ramas recuerdan también a cables, en alusión a la tecnología y la conectividad. De esta manera, el concepto une la herencia cultural de Senegal con las aspiraciones de las nuevas generaciones.

Esta parte de la medalla surgió de un concurso organizado en colaboración con la Escuela Nacional de Artes de Senegal.

De la historia al futuro

Las dos caras se complementan bajo el lema From History to the Future («De la historia al futuro»), una propuesta que celebra las tradiciones senegalesas sin perder de vista el camino que busca abrir la juventud.

Para quienes alcancen el podio en Dakar 2026, las medallas representarán años de esfuerzo, sacrificio y constancia. Pero también serán un recuerdo de una edición histórica: la primera de los Juegos Olímpicos de la Juventud organizada en suelo africano.

Cada presea llevará así una parte de la identidad cultural de Senegal y otra de la historia del olimpismo, en una celebración que conecta el legado del pasado con los sueños deportivos del futuro.