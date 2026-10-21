Kings vs. Gold, para desnivelar la serie por el Torneo Clausura

Los Kings recibirán este jueves a los Gold en el polideportivo SUMA Conmebol de Luque, para confrontar con el tercer juego de la serie semifinal, a las 20:00, del Clausura de baloncesto de la LNB 2026.
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Del otro lado de la llave, Deportivo San José aventaja 2-0 al Deportivo Amambay y puede definir la serie este viernes.
En cuanto a la pulseada de asuncenos y itapuenses, en el primer partido fue victoria para los Kings por 82-62.
En Obligado, los colonos se tomaron revancha, ganando ajustadamente 82-77 en el “Ka’a Poty”.
El cuarto partido será el lunes 26 próximo, nuevamente en Colonias Unidas, que puede ser decisivo, en caso que el mismo equipo que gane este jueves, lo vuelva a hacer en Obligado.
San José vs. Amambay
Por otra parte, Deportivo San José puede “barrer” la serie este viernes, cuando se enfrente contra Amambay, en el SUMA Conmebol, a partir de las 21:15.
Los “santos” ganaron el primer partido de visita a Pedro Juan Caballero 83-78, y en Asunción, en el “León Coundou” se impusieron 81-67.
Copa Comuneros
La Copa Estadio Comuneros se encuentra en etapa de definición de finalistas.
El primer finalista es Deportivo Campoalto, y el segundo cupo se conocerá este jueves, cuando se enfrenten Capiatá Bulls y San Alfonzo de Minga Guazú.
El partido se anuncia para las 20:30, en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá.
* Resultados. Los resultados de los partidos disputados hasta ahora, entre los tres clubes que disputan la Copa Comuneros, fueron:
Deportivo Campoalto 94-90 San Alfonzo
San Alfonzo 81-88 Capiatá Bulls
Capiatá Bulls 84-100 Campoalto
San Alfonzo 95-90 Campoalto
Campoalto 106-95 Capiatá Bulls
* Puntuaciones. Las posiciones, con Campoalto clasificado se encuentran así:
Deportivo Campoalto 7 puntos - 4 partidos jugados
San Alfonzo 4 puntos - 3 partidos
Capiatá Bulls 4 puntos - 3 partidos
Este certamen lo disputan los clubes no clasificados al Top 4 (etapa semifinal) del Torneo de Primera División, salvo Félix Pérez Cardozo que no participa.