Linda experiencia con el Challenge y Nacional de Adiestramiento

El sábado y domingo se dieron cita en el Hípico la camada de amazonas que desean incrementar sus docilidades en el mundo ecuestre, con el FEI Dressage y las Nacionales.

Lea más: Giovana Santi con buena faena en Chile

Las calificadas y experimentadas Regina Reda y Ramona Eugster con Iamal y Escoteiro, hicieron una gran demostración de destreza y dominio total por su montado, en la jornada del fin de semana.

El corolario se dio el domingo, con la participación de las amazonas de distintas edades tuvo su coronación, donde el juzgamiento estuvo a cargo de los Jueces internacionales: Max Piraino de Chile y Gustavo Dos Santos de Uruguay, mientras el Capitán Eugenio Solís representó a nuestro país. El Delegado Técnico fue Carlos Castro y el Secretario de Adiestramiento Santiago Maldonado.

* Resultados. Algunos de los resultados registrados fueron los siguientes:

Cuarto Nivel: Regine Reda - Escoteiro;

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Segundo Nivel: Ramona Euster - Soprano, Daniela Maldonado - Pímboli, Natalia Drosdrova - Seductor;

Primer Nivel: Violeta Báez con Cochabamba y Holly Girls;

Primer Nivel Mayores: Marlies Herrera - Ídolo HPS;

Novicio Mayor: Mariana Babuglia - Pirulo, Jacqueline Orué - Itali VZ, Guadalupe González - Baral Herodes, Florencia Wiederman con As de Oro e Ígor; Mariana Babuglia con Objetion Z;

Novicio Menor: Georgina Espínola - Ibiza; Rahiza Ortega - Apocalipsis, Jimena Borja - Blen Royal, Victoria Roy - Romeo;

St. Georges: Ramona Euster - Lamal;

Paraecuestre Grupo 3: Adriana Fernández;

Kur: Marlies Herrera - Ídolo HPS, Violeta Báez - Holly Girls, Jacqueline Orué - Itali VZ, Violeta Báez - Cochabamba;

Kur Segundo Nivel: Ramona Euster - Soprano;

Kur Cuarto Nivel: Regine Red - Escoteiro;

Kur Intermedia I: Ramona Euster - Lamal.