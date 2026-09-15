Giovanna Santi con buena faena en Chile, mientras se prepara para el Sudamericano

Giovanna Santi amazona del Club Hípico Paraguayo tuvo una destacada actuación participando en el Mini Grand Prix, en la jornada que organizó el Club Hípico Universidad Católica de Santiago de Chile.

La joven amazona estuvo a poco de subir al podio, en el Mini Grand Prix 1.15/1.25 metros, clasificando en el meritorio cuarto lugar, entre destacados atletas trasandinos.

Gio se prepara para tomar parte del Campeonato FEI Sudamericano de Salto FEI que tendrá lugar en el Santiago Paperchase Club, del 26 de octubre al 1 de noviembre del año en curso.

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En esta ocasión, Giovanna participó del certamen que se desarrolló en el complejo “Eduardo Cuevas Valdés de San Carlos de Apoquindo, del 10 al 13 de septiembre pasado.

Gio tuvo la oportunidad de probar diferentes caballos, realizar recorridos en pista y participar de la competencia, sumando experiencia y buscando la mejor adaptación, con miras al desafío regional.

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Luego de varios días de trabajo y evaluación junto a su equipo técnico, se decidió continuar la preparación con Estirpe Quan Famoso, caballo con el que proyecta participar en el Sudamericano.

La visita “in situ” permitió conocer las instalaciones donde se desarrollará el campeonato y tener un primer acercamiento al mismísimo escenario de la competencia.

* Delegación paraguaya. La delegación guaraní para el Sudamericano está compuesta por:

Mónica María Vargas, Juan Ignacio Pena, Agostina Sánchez, Mauricio José Brizuela, Estefanía Pena, Giovanna Santi, Flavia Canillas, Agustín Chamorro, Ainhara Amado y Thais Chamorro.