Los chicos U15 de Paraguay se imponen a Venezuela en baloncesto

Los albirrojos se impusieron por 62-60 a Venezuela, consiguiendo un esperanzador triunfo para mirar los restantes compromisos del Sudamericano de baloncesto, que es clasificatorio a la AmeriCup U16 que se llevará a cabo el año entrante. Este regional se disputa en la ciudad de Castro, Chile.

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El torneo otorga 1 (una) plaza para el certamen mas importante de América, que se disputará el año que viene, en la categoría U16, pero estos seleccionados están conformados por menores de 15 años, lo que anteriormente se conocía como Sudamericano Sub 15 de baloncesto.

Argentina y Brasil no participan, ya que ambas selecciones se encuentran clasificadas por el nuevos sistema, que son los primeros en la tabla de puntuaciones histórica de esta región.

Dependiendo de la sede del torneo, podría darse una segunda plaza para estos países que participan en Chile, con escenario en el Estadio Municipal de Castro.

* Juegos inaugurales. En los partidos que se disputaron en el arranque del certamen, hubo triunfo de la anfitriona, Chile, y Paraguay. Chile derrotó 69-62 a Ecuador.

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En el partido de los albirrojos, los petroleros manejaron los tres primeros cuartos: 15-12, 17-16 y 17-11. Pero lastimosamente para sus pretensiones, se quedaron totalmente en el último chico, para caer estrepitosamente 23-11, para la celebración de esta tremenda remontada de la selección guaraní.

* Camino de paraguayos. Los siguientes compromisos de los albirrojos serán los siguientes:

Viernes 23 de octubre vs. Uruguay

Sábado 24 de octubre vs. Ecuador

Domingo 25 de octubre vs. Chile

Este jueves, la selección paraguaya tiene libre, y el programa prevés los partidos: Uruguay vs. Ecuador y Venezuela vs. Chile.