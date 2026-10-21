Polideportivo
21 de octubre de 2026 - 20:11

Minerva Montiel cae en cuartos de final del Continental de Boxeo

De azul, la paraguaya Minerva Montiel en plena competencia.
De azul, la paraguaya Minerva Montiel en plena competencia.

La paraguaya Minerva Montiel quedó fuera de la disputa por las medallas en el Campeonato Continental de la Confederación Panamericana de Boxeo (PBC), que se desarrolla en Puebla, México, tras caer en los cuartos de final de la categoría Élite femenina de 57 kilogramos.

Por ABC Color
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La boxeadora nacional perdió por decisión unánime, 0-5, frente a la venezolana Omailyn Alcala, quien se quedó con la victoria y avanzó a la siguiente instancia del certamen continental.

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El combate se disputó el martes 20 de octubre, durante la jornada de cuartos de final, en la que las ganadoras aseguraron al menos una medalla de bronce. Con este resultado, Montiel se despidió de la competencia sin posibilidad de subir al podio.

La participación de la paraguaya se produjo en un campeonato que reúne a exponentes de distintos países del continente y que representa una exigente prueba para los pugilistas que buscan posicionarse en el ámbito internacional.