Minerva Montiel cae en cuartos de final del Continental de Boxeo

Minerva Montiel cae en cuartos de final del Continental de Boxeo

La paraguaya Minerva Montiel quedó fuera de la disputa por las medallas en el Campeonato Continental de la Confederación Panamericana de Boxeo (PBC), que se desarrolla en Puebla, México, tras caer en los cuartos de final de la categoría Élite femenina de 57 kilogramos.