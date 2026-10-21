Minerva Montiel cae en cuartos de final del Continental de Boxeo

La boxeadora nacional perdió por decisión unánime, 0-5, frente a la venezolana Omailyn Alcala, quien se quedó con la victoria y avanzó a la siguiente instancia del certamen continental.
Lea más: Boxeo: Minerva Montiel da un paso clave hacia Lima 2027
El combate se disputó el martes 20 de octubre, durante la jornada de cuartos de final, en la que las ganadoras aseguraron al menos una medalla de bronce. Con este resultado, Montiel se despidió de la competencia sin posibilidad de subir al podio.
La participación de la paraguaya se produjo en un campeonato que reúne a exponentes de distintos países del continente y que representa una exigente prueba para los pugilistas que buscan posicionarse en el ámbito internacional.