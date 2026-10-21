Polideportivo
21 de octubre de 2026 - 21:27

Presencia de delfines paraguayos en la 54° Copa Pacífico y 20° Julio Maglione

Importante delegación paraguaya que competirá en la Copa Pacífico y Copa Julio Maglione, en Santiago de Chile.
Importante delegación paraguaya que competirá en la Copa Pacífico y Copa Julio Maglione, en Santiago de Chile.

Este jueves se tiran a la pileta del Centro Acuático Kristel Köbrich de Ñuñoa, en Santiago de Chile, los nadadores de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (Fepada).

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Una frondosa delegación de 32 nadadores paraguayos partieron este miércoles rumbo a Santiago de Chile, para disputar dos tradicionales copas: Pacífico y Julio Maglione.

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Después que varios de los delfines guaraníes tuviesen participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe, ahora van a Chile para nuevas citas.

Las competencias en la agenda de juveniles que representan a la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (FEPADA) son la Copa Pacífico y la Copa Julio Maglione.

Los nadadores ganaron el cupo para estas copas merced a los criterios establecidos en el ranking de la World Aquatics.

Las competencias se desarrollarán desde este jueves, hasta el domingo, en la Comuna de Ñuñoa, Noreste de Santiago.

El Team Paraguay competirá en la Categoría Infantil, nacidos a partir del 2014 y Juveniles A, clase 2011 a 2013.