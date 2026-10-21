Presencia de delfines paraguayos en la 54° Copa Pacífico y 20° Julio Maglione

Presencia de delfines paraguayos en la 54° Copa Pacífico y 20° Julio Maglione

Este jueves se tiran a la pileta del Centro Acuático Kristel Köbrich de Ñuñoa, en Santiago de Chile, los nadadores de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (Fepada).