Paraguay prepara a su nueva generación de nadadores para la Copa Pacífico

La nueva generación de la natación paraguaya tendrá en octubre una importante prueba internacional. Un total de 32 nadadores fueron seleccionados para representar al país en la XLIV Copa Pacífico y la XX Copa Julio Maglione, dos de las principales competencias juveniles de la región.

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La cita se desarrollará en el Centro Acuático Kristel Köbrich, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile, con las competencias previstas entre el jueves 22 y el domingo 25 de octubre. La concentración y las actividades de la delegación se extenderán dentro del período establecido por la organización, del 21 al 26 de octubre.

La convocatoria fue realizada por la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (FEPADA), siguiendo los criterios de selección para eventos internacionales 2026 publicados el pasado 21 de julio. La clasificación se estableció tomando como referencia los mejores registros y los puntos World Aquatics obtenidos por los nadadores en las diferentes pruebas.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la integración, por primera vez en la historia del circuito, de la natación clásica y la natación artística dentro de un mismo campeonato.

La selección juvenil

En la categoría Juvenil A femenina, destinada a nadadoras de 14 y 15 años, fueron convocadas Sofía Alonso, Rita Constanza Duarte Peralta, Constanza Osorio, Luana Abigail Mendieta Zeballos, Agustina Belén Caballero Genes, Giuliana Bareiro, Anne Wagener y Sol Fernández.

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Entre ellas, Alonso competirá en los 50 metros libre con un registro de 28.15 y 590 puntos World Aquatics. Duarte Peralta lo hará en los 100 metros libre (1:03.68), mientras Osorio fue seleccionada para los 200 metros libre (2:19.96).

También forman parte del grupo Mendieta Zeballos en los 100 metros pecho, Caballero Genes en los 200 metros combinado, Bareiro en los 100 metros mariposa, Wagener en los 200 metros espalda y Fernández en los 400 metros libre.

En Juvenil B femenino, para nadadoras de 16, 17 y 18 años, aparecen Chiara Peralta, Lara Luciana Giménez, Camila Fernández, Alejandra Spaini, Cecilia Monzerrath Piraino Chamorro, Ayelet Bataglia, Amara María Vergara Benítez y Sophia Rober.

Peralta encabeza el listado por puntaje con 678 unidades World Aquatics gracias a su registro de 58.84 en los 100 metros libre. Giménez, con 663 puntos, fue seleccionada en los 100 metros espalda, mientras que Fernández competirá en los 50 metros libre.

Los varones también tienen presencia

En Juvenil A masculino, Paraguay estará representado por Santiago Codas, Benjamín Insfrán Gómez, Juan Mendonca, Franco Delorme Verón, Melvin Caballero, Arnaldo Alvarenga, Ivo Augusto Schuhbaum Torres y Erik Elías Flores Escobar.

Codas parte como el mejor puntuado de este grupo, con 663 puntos World Aquatics en los 50 metros libre, gracias a un registro de 23.98. Insfrán Gómez competirá en los 400 metros libre, mientras que Mendonca lo hará en los 1.500 metros.

Completan la nómina Delorme Verón en los 100 metros libre, Caballero en los 100 metros pecho, Alvarenga en los 800 metros libre, Schuhbaum Torres en los 200 metros libre y Flores Escobar en los 200 metros mariposa.

La categoría Juvenil B masculina estará integrada por Matías Fleitas, Cristhian Correa, Juan Apodaca, Augusto Eduardo Vera Rodríguez, Maximiliano Zayas, Alejandro Maciel, Guillermo Gabriel Ude Báez y Eduardo González.

Fleitas presenta el mayor puntaje del grupo, con 639 puntos en los 200 metros libre, gracias a un tiempo de 1:58.41. Correa fue seleccionado en los 100 metros mariposa, Apodaca en los 1.500 metros libre y Vera Rodríguez en los 100 metros libre.

Zayas competirá en los 400 metros libre, Maciel en los 50 metros libre, Ude Báez en los 100 metros espalda y González en los 100 metros pecho.

El apoyo de la FEPADA

La federación estableció además un respaldo económico para los nadadores mejor clasificados. La FEPADA cubrirá con fondos propios el 100% del viaje de los primeros clasificados de cada género y categoría, tomando como referencia los puntos World Aquatics acumulados en las pruebas correspondientes.

La convocatoria, sin embargo, incluye una precisión importante: haber clasificado al evento mediante una prueba específica no garantiza necesariamente que el nadador pueda disputar esa misma prueba durante la competencia.

Con una nueva camada de nadadores en proceso de formación, Paraguay afrontará en Santiago una competencia que servirá no solamente para medir resultados, sino también para evaluar el crecimiento de sus representantes frente a algunos de los principales exponentes juveniles de la región.