El Asunción Golf Club se viste de rosa para el Abierto, este domingo

La Academia de Golf de Damas del Asunción Golf Club se viste de largo para recibir a la presente edición del Abierto Octubre Rosa “100 Años” (16 de septiembre de 1926), con la iniciativa de “generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama y acompañar la labor de la Liga Paraguaya contra el Cáncer”, a cuyo beneficio se realiza esta cita golfístico.

El evento se realza mas aún ya que el club conmemorará y celebrará el centenario de fundación del club.

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La propuesta es integral este año, pues además de las justas en diferentes categorías, también abrirá un espacio a quienes no practican el golf, pero desean sumarse a esta noble iniciativa.

El mejor golfista paraguayo de todos los tiempos, Carlos Franco, se sumará a un putting challenge, a las 17:00 de la cita dominguera.

* Programación. Este es el programa previsto para el evento:

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14:00 Salida de las golfistas con hándicap, quienes disputarán 18 hoyos bajo la modalidad Medal Play;

15:00 El turno de las Novicias A, con un recorrido de 9 hoyos, y de las Novicias B, que competirán en la cancha par 3.

17:00 Actividades especiales con el concurso de Carlos Franco;

Además del aspecto deportivo, la organización tiene preparado un gran programa en otras actividades como el yoga wellness con Be Yoga, a cargo de María del Mar Colman; After & Sunset, musicalizado por DJ Lole Romero.

19:00 Premiación a las mejores en distintas categoriías.

Propósito. La organización señala que “A través del Abierto Octubre Rosa, la Academia de Golf de Damas busca aprovechar la convocatoria del deporte para dar mayor visibilidad al trabajo que realiza la Liga Paraguaya contra el Cáncer y promover que más personas se involucren en el apoyo a la institución”.

Contacto: Graciela Avalos 0985-621663.