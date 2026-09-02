Abierto “Octubre Rosa” en el Asunción Golf Club, en su centenario

En el marco de las celebraciones de los 100 Años del Asunción Golf Club, la Academia de Golf de Damas AGC organiza una nueva edición del Abierto “Octubre Rosa” de esta modalidad deportiva, con el especial incentivo de la celebración del centenario de la entidad.

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La conferencia de prensa se realizó este miércoles en el Quincho de la Academia de Damas del club, donde se señaló que el evento se realizará a beneficio de la Liga Paraguaya contra el Cáncer con el lema de “Jugando juntas por un propósito mejor, la concientización”.

El certamen se anuncia para el domingo 25 de octubre próximo, con salidas a partir de las 12:00 horas, en la modalidad Medal Play, con una expectativa de participación de unas 120 damas.

El objetivo que promueven cada año las organizadores es propiciar el apoyo a la Fundación “Liga Paraguaya contra el Cáncer”, a través de la difusión de su labor y coadyuvando a la consecución de mas aportantes a la noble causa.

La organización señala que “mas que una competencia deportiva, el Abierto ”Octubre Rosa" propone como un espacio de encuentro, camaradería y compromiso con la comunidad, en una edición especialmente significativa para el Club por la conmemoración de su centenario".

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Detalles del evento

El evento a desarrollarse el domingo 25 de octubre tendrá salidas simultáneas a 18 hoyos desde las 12:30, Novicias desde las 14:30, en la modalidad Medal Play.

Sunset y premiación: 19:00.

Categorías: Scratch, Divas (+35 años), Sénior (+50), Damas Índex hasta 10.4, de 10.5 a 22.0, de 22.1 a 32.1, Juveniles, Novicias A y Novicias B (9 hoyos - Tee 200 yardas).

Costo de inscripción. Socias/convenio: G. 200.000

Clubes sin convenio: G. 250.000

Ronda de práctica (general): G. 150.000, desde el miércoles 21 de octubre, con agendamiento.

Cierre de inscripción: Martes 20 de octubre, 15:00

Contactos: Adriana Urdapilleta, Directora Academia de Golf de Damas AGC - +595991851888;

Reservas al starter AGC: +595981948897

Liga Paraguaya Contra el Cáncer: 0984545736; WatsApp: 0981337729.