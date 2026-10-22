Las Guerreras ingresan al Top 10 en el Mundial U16 de Marruecos

Las Guerreras en cuanta categoría y torneo participan hacen honor a la casa albirroja, ahora en el I Campeonato Mundial de Balonmano Femenino de Cadetes de la IHF “Marruecos 2026″. Este jueves se impuso al combinado marroquí con suficiencia, por 42-31, para meterse entre los 10 mejores de la cita orbital que se celebra en la ciudad de Agadir.

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En los juegos por la reclasificación del 9° al 12° puestos, ya consiguieron el triunfo nada menos que contra las locales del combinado del Reino de Marruecos.

Las chicas dirigidas por Wilson Alfonso fueron cabeza a cabeza contra las africanas, cerrando la primera mitad con paridad de 18-18.

En la complementaria, las guerreras despegaron para estirar ventaja y conseguir su segundo triunfo en mundiales, por el score de 42-31.

La jugadora del partido fue electa la portera albirroja Alejandra Cáceres Niro.

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Carla González con 10 goles en 15 disparos fue la goleadora del team paraguayo junto a Tiziana Devaca con igual goleo 10/18.

También anotaron: Anabelle Servín 4 goles, Mayari Ramírez 3, Valeria Ramírez 4, Mara Garciarena 1, Milagros Jara 4, Viviana Parra 3 y Giovanna Iturbe 3.

El rival a salvar para quedar en el noveno puesto será Suiza, que derrotó 31-21 a Túnez.

El juego contra las suizas será este sábado, a partir de las 9:30 de nuestro país.

En cuanto al camino de las cadetes guaraníes, en el debut perdieron ajustadamente contra Bielorrusia 38-35. En la segunda presentación, las guerreritas se impusieron 44-41 a Guinea, y en el último juego por la fase grupal cayeron contra Hungría 41-30.

La final la disputarán Hungría, que había ganado el Grupo A de Paraguay, que derrotó 40-36 a República Popular de China, y, Alemania, que se impuso 34-31 a Rusia.

Argentina, la otra representante de Sudamérica derrotó a México 35-17, y jugará el partido para quedar 13° ó 14°, contra Guinea, que le ganó 49-11 a EE.UU.