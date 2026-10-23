Catalina Delmás Schaerer conquista el título de dobles en Bolivia

La paraguaya Catalina Delmás Schaerer celebró el título de dobles en el Patujú Junior Open 2026, certamen de la categoría J200 del World Tennis Tour Junior, que se disputa en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Junto a la brasileña Clara Gouvea Elkind, la juvenil conquistó el campeonato tras una ajustada victoria en la final.

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La dupla paraguayo-brasileña superó a las representantes de Bolivia y Brasil, María Laura Sejas y Flavia Cherobim Souza, por 4-6, 6-1 y 12-10, en un encuentro que se definió en el súper tie-break. Luego de ceder el primer set, Delmás Schaerer y Gouvea Elkind reaccionaron con autoridad para igualar el partido y terminar imponiéndose en un cierre de máxima tensión.

El título representa una destacada actuación para la tenista paraguaya en el circuito internacional juvenil, en una competencia que reúne a jóvenes promesas de distintas nacionalidades y suma puntos para el ranking mundial de la categoría.

Con esta consagración, Delmás Schaerer vuelve a dejar en alto la bandera paraguaya en el tenis juvenil internacional, al subir a lo más alto del podio en la modalidad de dobles.