Julieta Cabrera, quinta en el Sudamericano de esgrima

La esgrima paraguaya continúa su participación en el Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete y Juvenil Medellín 2026, con resultados destacados en las pruebas de espada individual y por equipos. La mejor ubicación nacional hasta el momento corresponde a Julieta Cabrera, quien conquistó el quinto puesto en espada femenina juvenil, tras una actuación que la llevó hasta los cuartos de final de la competencia.

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Cabrera inició su recorrido en la fase de poules con cuatro victorias y dos derrotas. Posteriormente, superó dos exigentes enfrentamientos eliminatorios: venció por 15-14 a la argentina Clara Elicabe en la tabla de 32 y por 15-12 a la venezolana Dessymar Mota en octavos de final. Su camino se detuvo en la ronda de las ocho mejores, al caer por un ajustado 17-15 frente a la brasileña Lais Rossa.

En la misma prueba, Jimena Cabrera finalizó en el puesto 13, mientras que Lia Lombardo ocupó la posición 37. Jimena también tuvo una destacada actuación en espada femenina cadete, categoría en la que terminó undécima, luego de registrar cinco victorias y una derrota en la fase inicial. En la tabla de 32 venció por 15-14 a la argentina Lucía Ogñenovich, antes de ceder por 15-10 ante la brasileña Anne Driesen en octavos de final.

Julieta Cabrera también compitió en espada femenina cadete, donde se ubicó en el puesto 14. Tras sumar cuatro triunfos y dos caídas en las poules, derrotó por 15-14 a la chilena Matilda Muñoz, pero no pudo avanzar a cuartos de final, al perder por 15-7 ante la venezolana Valeria Escobar.

Quinto puesto por equipos

La delegación paraguaya volvió a situarse entre las mejores en espada femenina por equipos juvenil, con el quinto lugar obtenido por Jimena Cabrera, Lia Lombardo y Julieta Cabrera. El resultado constituye otro desempeño relevante para el grupo nacional en el certamen continental.

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Acosta, entre los 16 mejores

En espada masculina cadete, Alejandro Acosta alcanzó la tabla de 16 y finalizó en el puesto 16 de la clasificación general. Pese a registrar dos victorias y cuatro derrotas en las poules, el paraguayo consiguió avanzar en las rondas eliminatorias, con triunfos ante el ecuatoriano Mathuas Erazo, por 12-5, y el brasileño Branco Castello, por 15-14. Su participación concluyó tras caer por 15-8 frente al panameño Caleb Caldito.

Acosta también compitió en espada masculina juvenil, categoría en la que ocupó el puesto 41, luego de sumar una victoria y cinco derrotas en la fase de poules y perder por 15-11 ante Dylan Moreno en la tabla de 64. Pablo Ramos, por su parte, terminó en el lugar 40 de espada masculina cadete.

En sable femenino juvenil, Paula Velázquez cerró su participación en el puesto 39, después de no conseguir victorias en la fase de poules y caer por 15-6 ante la colombiana Luciana Obando en la tabla de 64.

Cita continental en Medellín

El Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete y Juvenil se disputa del 19 al 24 de octubre en Medellín, Colombia, con sede en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa. El torneo reúne a representantes de distintos países de la región en las modalidades de florete, espada y sable, en las categorías formativas de la esgrima.

Con Julieta Cabrera como principal referente individual y el quinto puesto por equipos en espada femenina juvenil, Paraguay busca seguir sumando actuaciones competitivas en una cita que reúne a jóvenes talentos del continente.