Contundente triunfo oriental contra los albirrojos en el Sudamericano U16 de Chile

El combinado albirrojo perdió en forma categórica contra Uruguay, en su segunda presentación en el Sudamericano clasificatorio a la AmeriCup U16 de baloncesto, que se disputa en la transandina ciudad de Castro.

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Los orientales demostraron superioridad desde el principio, ganando con parciales de 20-16, 22-10, 14-14 y 27-18.

En filas paraguayas sobresalió en goles Nicolás Varela con 18 puntos, seguido por Noah Young con 12.

Los otros anotadores al mando del coach Benjamín Cano fueron: Gonzalo Leiva convirtió 6 puntos, Pedro Castiñeira 5, Johannes Müller 2, Álvaro Ramírez 5, Mateo Cataldi 4, Gianluca Dohmen 1 e Iván Nuevo 5.

El goleador del cotejo fue Alan López, con 19 puntos para la Celeste.

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En el otro partido se impuso Ecuador por 39-37 contra Venezuela.

Paraguay jugará este sábado contra Ecuador, a las 17:30, mientras el anfitrión, Chile hará lo propio contra Uruguay a las 20:00.

El domingo se enfrentarán de fondo Chile vs. Paraguay, a las 20:00, mientas de preliminar jugarán Uruguay vs. Venezuela.

Por el momento la tabla está así: Uruguay 4 puntos, Ecuador 4, Venezuela 4, Paraguay 3, Chile 3.