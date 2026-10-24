Daniel Vallejo, con una prematura despedida de Viena

El Glaubandich Court albergó el duelo entre Daniel Vallejo y Lorenzo Sonego, que iniciaban la carrera hacia al cuadro principal del ATP 500, que se disputa en la capital austriaca. El europeo se impuso por 6-2, 3-6 y 6-3, en 1 hora con 51 minutos de partido.

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Lolo Sonego, de 31 años, 89 en la clasificación y que en octubre de 2021 ocupó su mejor posición, al situarse en la 21ª casilla, salió airoso en tres mangas sobre el paraguayo de 22 años, 54 del escalafón y cuyo “techo” hasta aquí es 52, alcanzado el 5 de octubre pasado.

Sonego ostenta cuatro títulos individuales en su carrera (todos de la categoría 250) y tres en dobles. Se llevó el primer set con cierta facilidad, en 35 minutos. El segundo duró 60 segundos más y fue para Vallejo, producto del rendimiento mejorado.

En la manga decisiva primó el desgaste físico. Más entero, Sonego ganó el duelo y va al encuentro del británico Jacob Fearnley (25 años, 96 en el ránking), que venció al español Pablo Carreño por 6-4, 3-6 y 6-3.