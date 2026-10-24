Polideportivo
24 de octubre de 2026 - 10:29

Daniel Vallejo, con una prematura despedida de Viena

Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004, perdió en tres sets contra el italiano Lorenzo Sonego.
Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004, perdió en tres sets contra el italiano Lorenzo Sonego.ATP

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo tuvo este sábado una prematura despedida del ATP 500 de Viena, al perder contra el italiano Lorenzo Sonego, en la primera ronda clasificatoria.

Por ABC Color
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El Glaubandich Court albergó el duelo entre Daniel Vallejo y Lorenzo Sonego, que iniciaban la carrera hacia al cuadro principal del ATP 500, que se disputa en la capital austriaca. El europeo se impuso por 6-2, 3-6 y 6-3, en 1 hora con 51 minutos de partido.

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Lolo Sonego, de 31 años, 89 en la clasificación y que en octubre de 2021 ocupó su mejor posición, al situarse en la 21ª casilla, salió airoso en tres mangas sobre el paraguayo de 22 años, 54 del escalafón y cuyo “techo” hasta aquí es 52, alcanzado el 5 de octubre pasado.

Datos estadísticos del duelo entre Adolfo Daniel Vallejo y Lorenzo Sonego, en Austria.
Datos estadísticos del duelo entre Adolfo Daniel Vallejo y Lorenzo Sonego, en Austria.

Sonego ostenta cuatro títulos individuales en su carrera (todos de la categoría 250) y tres en dobles. Se llevó el primer set con cierta facilidad, en 35 minutos. El segundo duró 60 segundos más y fue para Vallejo, producto del rendimiento mejorado.

En la manga decisiva primó el desgaste físico. Más entero, Sonego ganó el duelo y va al encuentro del británico Jacob Fearnley (25 años, 96 en el ránking), que venció al español Pablo Carreño por 6-4, 3-6 y 6-3.