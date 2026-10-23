Vallejo debuta ante Sonego en la qualy de Viena

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo afrontará este sábado un nuevo desafío en el circuito profesional, cuando se mida con el italiano Lorenzo Sonego en la primera ronda de la fase clasificatoria del Erste Bank Open 2026, torneo ATP 500 que se disputa en Viena, Austria.

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Vallejo, ubicado en el puesto 54 del ranking ATP y segundo cabeza de serie de la clasificación, tendrá enfrente a Sonego, actualmente en el lugar 89 del escalafón mundial. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional. El italiano, de 31 años, cuenta con una amplia experiencia en el máximo nivel y alcanzó la final del torneo vienés en 2020.

El encuentro se disputará en la cancha Glaubandich, después del partido entre el británico Jacob Fearnley y el español Pablo Carreño Busta, cuyo inicio está programado para las 11:00 de Austria, las 6:00 de Paraguay. Por ello, el duelo de Vallejo está previsto para alrededor de las 8:00 de nuestro país, aunque el horario dependerá de la duración del encuentro previo.

El ganador avanzará a la ronda final de la clasificación, en la que enfrentará al vencedor del cruce entre Fearnley y Carreño Busta. El objetivo será conseguir uno de los lugares disponibles en el cuadro principal del certamen.

Para Vallejo, la cita representa una nueva oportunidad de seguir consolidándose en la élite del tenis mundial, en el inicio de su recorrido bajo techo por Europa y con la mirada puesta también en el Masters 1000 de París.