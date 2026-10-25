Polideportivo
25 de octubre de 2026 - 01:35

Intercolegial SEK de natación deja a los anfitriones en lo mas alto

Plantel del SEK, que se coronó en el Intercolegial que fue organizado por la institución, con la participación de 19 instituciones.
Plantel del SEK, que se coronó en el Intercolegial que fue organizado por la institución, con la participación de 19 instituciones.

Este sábado se llevó a cabo el Intercolegial SEK donde la camada de nadadores de esta institución lideró el medallero para celebrar en casa.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

SEK salió airoso en el Intercolegial que organizó este sábado, con la participación de destacadas instituciones educativas y dedicadas a la natación.

Lea más: Presencia de delfines paraguayos en la 54° Copa Pacífico y 20° Julio Maglione

Tomaron parte del evento unos 250 nadadores, provenientes de nada menos que 19 instituciones educativas y natatorios, junto a la anfitriona: ASA, San José, CEL, St. Anne’ s School, Inter, Centro Educativo Pytyvo CEP San Lorenzo, Colegio Nihon Gakko, Colegio María Auxiliadora, Torre Fuerte, Salesinito, Apostólico San José, Cerritos, PAIS, Colegio del Sol, Centro Educativo San Pedro, el CCPA School, e invitados especiales El Deportivo SYC y el Natatorio Gala.

Las pruebas en competencia fueron: Mariposa 7 series, Libre 29, Cruce con tablita 11, Pecho 8 y Espalda 8.

Medallero

El medallero quedó de la siguiente manera:

Primer lugar: Sek Paraguay 18 oro, 14 cruce con tablita, 12 plata, 7 bronce, para un total de 51 medallas;

Segundo lugar: San José 6 Oro, 4 cruce con tablita, 17 plata, 20 bronce, total: 47;

Tercer lugar: American School of Asunción ASA oro 15, cruce con tablita 0, plata 3, 4 bronce, total 12.

* Staff. Nelly Varela, directora de la institución acompañó la magnífica fiesta deportiva junto a los atletas del SEK;

Coordinadora departamento deportivo: Diana Gutiérrez;

Entrenadores a cargo del plantel de natación del SEK: José Copani, Corina Martínez, Amalia Mancuello, Cecilia Fernández y Aracelli Barrios;

Departamento de Comunicación: Víctor Rojas.