Intercolegial SEK de natación deja a los anfitriones en lo mas alto

SEK salió airoso en el Intercolegial que organizó este sábado, con la participación de destacadas instituciones educativas y dedicadas a la natación.

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Tomaron parte del evento unos 250 nadadores, provenientes de nada menos que 19 instituciones educativas y natatorios, junto a la anfitriona: ASA, San José, CEL, St. Anne’ s School, Inter, Centro Educativo Pytyvo CEP San Lorenzo, Colegio Nihon Gakko, Colegio María Auxiliadora, Torre Fuerte, Salesinito, Apostólico San José, Cerritos, PAIS, Colegio del Sol, Centro Educativo San Pedro, el CCPA School, e invitados especiales El Deportivo SYC y el Natatorio Gala.

Las pruebas en competencia fueron: Mariposa 7 series, Libre 29, Cruce con tablita 11, Pecho 8 y Espalda 8.

Medallero

El medallero quedó de la siguiente manera:

Primer lugar: Sek Paraguay 18 oro, 14 cruce con tablita, 12 plata, 7 bronce, para un total de 51 medallas;

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Segundo lugar: San José 6 Oro, 4 cruce con tablita, 17 plata, 20 bronce, total: 47;

Tercer lugar: American School of Asunción ASA oro 15, cruce con tablita 0, plata 3, 4 bronce, total 12.

* Staff. Nelly Varela, directora de la institución acompañó la magnífica fiesta deportiva junto a los atletas del SEK;

Coordinadora departamento deportivo: Diana Gutiérrez;

Entrenadores a cargo del plantel de natación del SEK: José Copani, Corina Martínez, Amalia Mancuello, Cecilia Fernández y Aracelli Barrios;

Departamento de Comunicación: Víctor Rojas.