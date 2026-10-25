Los Cerveceros acechan y los Rays buscan hacer que su misión no sea 'casi imposible'

Salir con las manos vacías del American Family Field deja un mal sabor de boca peor para los Mantarrayas cuando se analiza la forma como cayeron, con derrotas ajustadas: por 3-2 el viernes y por 5-4 el sábado.

El resultado del segundo juego duele más porque los de Milwaukee perdían en casa por 4-0 desde la primera entrada.

Este lunes, cuando el teatro del Clásico de Otoño se instala en el Tropicana Field de San Petersburgo para dos actos más, hasta el martes, aunque el espectáculo puede extenderse si la remontada se produce y la serie requiere un quinto juego.

Es casi una tendencia en la serie decisiva de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) que el ganador del primer juego se lleva la corona en el 62,8 % de las ocasiones.

Y una de 2-0 pone a los Cerveceros en una posición envidiable, a solo dos triunfos de levantar el primer trofeo de su historia.

A veinticuatro horas de reanudarse la acción en la serie al mejor de 7 juegos ha dejado otras 6 claves para anticipar lo que viene.

Bastaron dos juegos para coronarlos como el equipo más resiliente de octubre. En el segundo juego la estantería se les vino abajo en el primer acto. Pero con calma, frialdad y orden enfilaron 5 carreras consecutivas para sacarle el botín a Tampa Bay.

Fue la séptima victoria viniendo de atrás en esta postemporada.

El relevo de Milwaukee ha sido una pesadilla para los de Tampa Bay. Este sábado, cinco relevistas se combinaron para lanzar 6 entradas perfectas sin permitir anotaciones.

La figura central ha sido el zurdo Aaron Ashby, quien salvó el segundo juego al sacar de circulación al siempre peligroso Yandy Díaz con la carrera del empate en la tercera base. Como si fuera poco, Ashby acumula 15.2 entradas en blanco este otoño.

El primer juego de la actual Serie Mundial lo recordará la historia de la MLB gracias al abridor de los Cerveceros.

En su primera apertura de Serie Mundial, firmó el lanzamiento más rápido jamás medido en el Clásico de Otoño a 103.5 millas por hora, o 155,5 kilómetros. El brazo supersónico del nuevo 'lanzallamas' que ya es sensación prácticamente neutralizó los bates de Tampa Bay.

Pero no es solo 'Miz' Misiorowski. Milwaukee está encontrando héroes en todas partes.

En el primer choque, William Contreras lideró la ofensiva y aún tuvo tiempo para controlar los robos de base. Y en el segundo, el jardinero Sal Frelick rompió una sequía de tres meses sin jonrón para empatar el juego. Además, el campocorto novato Cooper Pratt conectó el sencillo de la ventaja en la séptima entrada.

La novena deTampa Bay avanzó a la Serie Mundial forzando los errores de sus rivales, pero en Milwaukee el hechizo se volvió contra el hechicero.

En el segundo juego los visitantes cometieron un error costoso del 'shortstop', tuvieron fallas de ejecución en los jardines y les enfriaron a un corredor en el plato. Además, la ofensiva se ha congelado en los momentos apretados, dejando la carrera del empate en las bases en las novenas entradas de ambos compromisos.

Este lunes, los Rays enviarán al montículo a su as, el dominicano Freddy Peralta, con la misión de emprender la salvación de la patria de Tampa Bay.

Se medirá con el zurdo de Milwaukee Robert Gasser. Si Peralta logra contener a los Cerveceros y el 'bullpen' de los Rays reacciona, habrá serie; si Milwaukee descifra los secretos de Peralta, la final podría terminar en una barrida.