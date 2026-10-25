Lolo Musetti gana un título ATP cuatro años después

El transalpino Lolo Musetti, que llegó a ser el quinto jugador del mundo y que ahora es el vigésimo sexto, puso fin a su mala racha de siete derrotas seguidas en finales de torneos del circuito con su victoria consagratoria contra Taylor Frtiz.

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El italiano, de 24 años, disputó su segunda final, tras la de Hong Kong que perdió con Alexander Bublik, en una temporada en la que ha estado lastrado por las lesiones.

Cuartofinalista en el Abierto de Australia y en Cicinnatti, de categoría Masters 1000, ganó por quinta vez en ocho partidos al estadounidense.

El de Lyon, que ganó en una hora y 24 minutos, es el tercer título de su carrera tras los que logró en Nápoles y Hamburgo en 2022.

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A partir de ahí no logró la manera de aumentar su palmarés. Perdió las finales de Queens, Umag y Chengdu en 2024 y las de Atenas, Chengdu y el Masters 1000 de Montecarlo en 2025, además de la de Hong Kong en este 2026.