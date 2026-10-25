Paraguay se corona frente a Chile y consigue el tercer cupo para la AmeriCup U16

Paraguay conquistó el Sudamericano de baloncesto en la ciudad de Castro, al ganarle a Chile, anfitrión del Qualifiers FIBA AmeriCup U16 2027, por el marcador de 71-67.

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La selección paraguaya consiguió tres triunfos, contra Venezuela por 62-60, Ecuador 72-63 y Chile 71-67, cayendo en el segundo partido versus Uruguay 83-58.

La victoria contra Venezuela fue determinante para que los albirrojos celebraran el campeonato y el pasaporte a la AmeriCup 2027, ya que tanto los petroleros como nuestra selección igualaron en puntos, con 3 victorias y 1 derrota (7 puntos).

Se supo en la fecha, que Chile será nuevamente sede de la AmeriCup, por lo que a pesar de la sufrida pérdida del cetro en casa, los chilenos podrán tomar parte del torneo mas importante de América como organizador.

Recordemos que Brasil y Argentina no participaron puesto que ya tuvieron pasajes por poseer mejor ranking que los que jugaron en este regional.

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Chile 67 - Paraguay 71

En cuanto al partido de este domingo, los parciales fueron de 21-11, 21-16, 18-20 y 11-20, donde se observa que Paraguay lideró con hasta 14 puntos de ventaja por un instante, hasta que Chile fue remontando, pero sin conseguir ser “profeta en su tierra”.

Noah Young fue el máximo encestador de la noche, con 22 puntos, mientras César Lara lideró el cesto en Chile, con 18.

Los otros goleadores paraguayos fueron: Gonzalo Leiva con 5 puntos, Santino Mandolini 2, Pedro Castiñeira 1, Johannes Müller 12, Mateo Cataldi 2, Thiago Ríos 1, Nicolás Varela 7, Iván Nuevo 17 y Benjamín Sánchez 2, al mando del coach Benjamín Cano, asistido por Manuel Ríos y Maximiliano Seigorman.

En la efectividad para el goleo a nivel partido, Paraguay lideró con 48% (19/40), sobre Chile con un 46% (17/37), al revés en tiros de 3 puntos, 27% para los trasandinos y 23% para los guaraníes. En tiros libres, la visita tuvo 67% y los anfitriones 47%.