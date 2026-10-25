Paraguay busca cupo contra Chile, en el Qualifiers FIBA AmeriCup U16

La selección paraguaya recobró la vida en un certamen basketero parejo de menores de 15 años que pelean el único cupo sudamericano en Castro, Chile, y este domingo intentará acceder al mismo jugando contra los dueños de casa.

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Este sábado, Paraguay le ganó 72-63 a su par ecuatoriano, mientras Chile consiguió un gran triunfo contra Uruguay, que marchaba también con buenas chances de llegar arriba del lote de este regional.

Argentina y Brasil ya tienen la clasificación por ubicaciones históricas, por lo que queda solo un cupo que definen los participantes en la trasandina ciudad de Castro.

El combinado guaraní tuvo le ganó a Venezuela en el debut, luego perdió frente a Uruguay, y hubo victoria contra Ecuador.

Este domingo jugarán Uruguay contra Venezuela a las 17:30, y de fondo, a las 20:00, Paraguay frente a Chile.

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En cuanto a las posiciones, Chile, Uruguay, Venezuela y Paraguay están con 5 puntos, y Ecuador con 4 derrotas.

Las cuatro selecciones consiguieron 2 victorias y 1 derrota, y recién esta fecha se conocerá al ganador del boleto a la AmeriCup U16 del 2027, con sede a confirmar.