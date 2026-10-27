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Polideportivo
27 de octubre de 2026 - 20:20

La lluvia impidió el debut de Trevor Bauer en la liga dominicana de béisbol

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Santo Domingo, 27 oct (EFE).- El exganador del Cy Young, el estadounidense Trevor Bauer, vio frustrado este martes su debut en la Liga Dominicana de Béisbol, que suspendió los tres partidos programados a causa de las intensas lluvias que afectan el país.

Por EFE
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Bauer, quien lanzará para las Estrellas Orientales con sede en San Pedro de Macorís (este), dijo que esto no impedirá que mantenga su "entusiasmo" de jugar en la liga dominicana y ayudar al conjunto verde a ganar partidos.

"Estoy emocionado por ello. He ido a ver un par de partidos y los fanáticos son una locura, hay buen béisbol", expresó el jugador al describir sus primeras impresiones del torneo dominicano.

El serpentinero, de 35 años, reconoció que el nivel de velocidad de los lanzadores que ha observado representa un "desafío", aunque aseguró que afronta su estreno con disposición y entusiasmo.

"Todos lanzan a 100 millas por hora y yo lo hago más lento, así que estoy preocupado por eso, pero va a ser divertido", comentó.

Expresó su deseo de ver las gradas llenas y vivir el ambiente que caracteriza al béisbol dominicano.

"Obviamente quiero ganar para el equipo y tener un buen desempeño, pero también disfrutar de jugar, porque el béisbol es muy divertido aquí y por eso vine a jugar", puntualizó.

Bauer ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2020 lanzando para los Rojos de Cincinnati. En la temporada siguiente fichó para los Dodgers de Los Ángeles.

Sin embargo, a mediados de la campaña de 2021 Bauer fue acusado por una mujer por presuntamente agredirla sexualmente, lo que él negó. Las Grandes Ligas lo suspendieron mientras realizaban sus investigaciones.

En febrero de 2022, la Fiscalía de Los Ángeles no halló pruebas suficientes para acusarlo de cargos penales, pero la MLB lo suspendió por 324 partidos (dos temporadas). Un juez independiente redujo esa decisión a 194 juegos.

Nunca ha vuelto a las Grandes Ligas y se ha mantenido jugando en las ligas profesionales de Japón y México, principalmente, así como en ligas independientes de Estados Unidos.

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