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Polideportivo
27 de octubre de 2026 - 19:05

Miércoles, 28 de octubre de 2026

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Redacción deportes. El Liverpool se mide al Chelsea, el Manchester City al Brighton, el Bournemouth al Aston Villa, el Fulham al Crystal Palace y el Sunderland al Brentford en los partidos de la cuarta ronda de la Copa de la Liga que se disputan este miércoles.

Por EFE
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Redacción Deportes. El Betis abre este miércoles en Alcorcón (Madrid) frente al modesto Navalcarnero su participación en la Copa del Rey, mientras que, entre los clubes de la LaLiga EA Sports que juegan en esta primera eliminatoria, el Celta visita al Salamanca UDS y el Valencia, al Tavernes de la Valldigna.

Tegucigalpa. El Olimpia y el Cartaginés se enfrentan en el estadio José Rafael 'Fello' Meza de Tegucigalpa el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana con un gol de ventaja a favor del conjunto costarricense.

. Además, previa del Alajuelense (CRC)-Motagua (HON).

Viena. El ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, se enfrenta este miércoles al español Dani Mérida en la primera ronda del torneo ATP 500 de Viena, mientras que el estadounidense Frances Tiafoe, sexto favorito, se mide al italiano Lorenzo Musetti.

- España. Copa del Rey Mapfre. Primera eliminatoria (y 29) (FOTO). Crónicas de los partidos Anaitasuna-Alavés, Tarancón-Levante, Navalcarnero-Betis, Tavernes-Valencia y Salamanca UDS-Celta.

- Inglaterra. Copa de la Liga. Manchester City-Brighton (19.30 GMT), Bournemouth-Aston Villa, Fulham-Crystal Palace, Sunderland-Brentford (9.45 GMT) y Liverpool-Chelsea (20.00 GMT).

- Italia (FOTO). Milan-Bolonia, Parma-Udinese, Venecia-Inter (17.30 GMT), Génova-Juventus, Monza-Nápoles (19.45 GMT).

- Alemania. Copa. Dinamo Dresde-Schalke, Paderborn-Stuttgart (17.00 GMT), Bayer Leverkusen-Núremberg, Bayern Múnich-Magdeburgo (19.45 GMT).

- Mundial femenino sub-17, en Marruecos. Octavos de final: Corea del Norte-Marruecos y Alemania-Venezuela (15.00 GMT) y Argentina-Ghana y Brasil-Polonia (18.00 GMT).

- Copa Centroamericana de la Concacaf. Semifinales, vuelta: Olimpia (Hon)-Cartaginés (Cos) (03.00 GMTdel jueves).

. Previa del Alajuelense (Cos)-Motagua (Hon).

- Copa Centroamericana de la Concacaf. Repesca, vuelta: Saprissa-Ñuis Ángel Firpo (00.30 GMT del jueves).

- Copa Libertadores femenina. Semifinales, en Quito. Corinthians-Independiente Santa Fe y Cruzeiro-Olimpia. (FOTO)

- Previas del Gran Premio de Malasia, 19ª prueba del Mundial, en el circuito de Sepang.

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

Redacción EFE Deportes      

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