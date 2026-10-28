“Paraguay no fue a participar, fue a demostrar que puede ganar”

Durante una entrevista en Cardinal Deportivo, los jóvenes basquetbolistas destacaron el orgullo de representar al país y coincidieron en que el equipo viajó con una ambición diferente a la de otras participaciones internacionales: competir para ganar, sin conformarse con estar presente.

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“Esta vez Paraguay no se fue simplemente a participar. Esta vez Paraguay se fue a demostrar que es capaz de ganar, que es capaz de estar a la altura a nivel internacional”, afirmó Benjamín Sánchez, quien integró el equipo ideal del torneo.

La declaración resume el significado de una campaña que tuvo triunfos determinantes frente a Venezuela y Chile, dos selecciones ante las que Paraguay consiguió resultados fundamentales para alcanzar el campeonato. El equipo también sufrió una derrota frente a Uruguay, pero logró cerrar el certamen en lo más alto de la clasificación.

“Siempre pensamos nosotros, en el grupo, que podíamos ganar, que teníamos chances. Estuvimos juntos desde el principio y logramos conseguirlo al final”, agregó Iván Nuevo, quien nació en España y llegó a Paraguay a los siete años.

Una generación que se anima a competir

Con apenas 15 años, los tres jugadores ya proyectan sus carreras hacia el profesionalismo. Nuevo, de 1,83 metros, Sánchez, de 1,93, y Castiñeira, de 1,82, forman parte de una generación que combina condiciones físicas, compromiso y ambición deportiva.

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Los tres reconocieron que el camino exige sacrificios fuera de la cancha, desde cuidar la alimentación hasta respetar los horarios de descanso y sostener una rutina de entrenamientos. Sánchez remarcó que, a estas alturas, la preparación demanda hábitos cercanos a los de un deportista profesional.

Sus objetivos personales también apuntan alto. Nuevo, quien juega en las formativas del Bilbao Basket, aspira a continuar su desarrollo en España y llegar al profesionalismo. Sánchez y Castiñeira comparten el sueño de debutar en primera, jugar en el extranjero y vivir del básquetbol.

El triunfo que cambió las expectativas

Uno de los momentos más significativos del campeonato fue la victoria frente a Chile, en condición de visitante. Castiñeira recordó el silencio que se apoderó del estadio al finalizar el encuentro, en contraste con el apoyo que había recibido el conjunto anfitrión durante el partido.

Sánchez también describió el ambiente adverso que debió afrontar Paraguay y cómo el resultado modificó la escena: mientras el público local celebraba cada punto chileno, los paraguayos debían hacerse sentir por sus propios medios.

La victoria ante Venezuela también tuvo un peso decisivo en la campaña, en un encuentro muy disputado que alimentó la confianza del plantel. Para los jóvenes, aquellos resultados confirmaron que Paraguay podía competir de igual a igual con selecciones de mayor tradición en el básquetbol sudamericano.

“Como dijo Benja, los otros países pensaron que Paraguay solo se fue a estar ahí. Pero fuimos y queríamos competir, queríamos ganar. Y eso nos dio”, expresó Castiñeira.

El próximo objetivo: el AmeriCup U16

La consagración en Chile aseguró a Paraguay un lugar en el FIBA AmeriCup U16 de 2027, previsto para junio. Aunque los jugadores todavía no cuentan con un calendario definitivo de preparación, esperan nuevas convocatorias para comenzar a trabajar de cara al desafío continental.

El título representa un paso importante, pero también plantea una exigencia mayor: sostener el nivel, mejorar como equipo y demostrar que la conquista no fue un hecho aislado. La clasificación les permitirá medirse con rivales de mayor jerarquía y continuar su formación en una competencia de alcance continental.

La medalla conseguida por esta generación alimenta la ilusión del básquetbol paraguayo. Sin embargo, el verdadero desafío será acompañar el talento de estos jóvenes con planificación, continuidad de trabajo y oportunidades para su desarrollo.

Por ahora, los campeones tienen claro el mensaje que quieren transmitir: Paraguay no viajó a Chile solamente para participar. Fue a competir y terminó en lo más alto.