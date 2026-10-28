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Polideportivo
28 de octubre de 2026 - 20:53

El Team Paraguay comienza a llegar a Dakar para los Juegos Olímpicos de la Juventud

Francismar Garrido, entrenador de vóley; Estefanía Gómez, atleta; Rocío Rivarola, jefa de misión y Sofía Martínez, atleta ya están en Dakar.
Francismar Garrido, entrenador de vóley; Estefanía Gómez, atleta; Rocío Rivarola, jefa de misión y Sofía Martínez, atleta ya están en Dakar.

La delegación paraguaya se instala en Senegal para afrontar Dakar 2026, la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrará en suelo africano. La ceremonia inaugural será este sábado y podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de ABC TV Paraguay.

Por David Rolón
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Integrantes del Team Paraguay ya se encuentran en Dakar, Senegal, sede de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollarán del 31 de octubre al 13 de noviembre. La delegación nacional se prepara para una cita histórica, en la primera edición de este evento olímpico juvenil en el continente africano.

Lea más: Sofía Martínez y Estefanía Gómez, orgullo y desafío en la arena de Dakar 2026

La ceremonia de inauguración está prevista para este sábado 31 de octubre, en el Estadio Abdoulaye Wade, y la transmisión para Paraguay está anunciado para las 14:45, a través del canal de YouTube de ABC TV Paraguay.

La Villa Olímpica de Dakar ya tiene los colores de Paraguay.
La Villa Olímpica de Dakar ya tiene los colores de Paraguay.

Paraguay estará representado por 19 atletas en ocho disciplinas: atletismo, ciclismo, futsal FIFA, esgrima, natación, remo coastal, taekwondo y vóley playa. La delegación tendrá como abanderados a Sofía Martínez, representante del vóley playa, y Leonardo Acuña, integrante de la selección de futsal FIFA.

Competencia desde el primer día

La actividad deportiva del Team Paraguay comenzará el sábado antes de la ceremonia inaugural, con compromisos importantes para los representantes nacionales.

En vóley playa, Sofía Martínez y Estefanía Gómez se enfrentarán a Canadá a las 5:30 y a Gambia a las 10:30, en dos encuentros que marcarán su estreno en la competencia. Por su parte, Victoria Giménez participará en la contrarreloj de remo coastal, prevista para las 8:35.

La Villa Olímpica de Dakar ya tiene los colores de Paraguay.
La Villa Olímpica de Dakar ya tiene los colores de Paraguay.

La jornada combinará así el inicio de las pruebas deportivas con la ceremonia que dará apertura oficial a los Juegos, en una agenda exigente para los jóvenes atletas paraguayos.

Una experiencia histórica

Dakar 2026 marcará un hito para el movimiento olímpico al convertirse en el primer evento olímpico organizado en África. Para Paraguay, será una nueva oportunidad de proyectar a sus jóvenes deportistas en el escenario internacional y dar continuidad a su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, tras las experiencias de Singapur 2010 y Buenos Aires 2018.

Más allá de los resultados, el desafío para el Team Paraguay será aprovechar una competencia de alto nivel para ganar experiencia, consolidar el desarrollo de sus representantes y acercarse a la exigencia del deporte internacional.

La ceremonia inaugural y el recorrido de los atletas paraguayos y las competencias podrán seguirse a través de las plataformas digitales de ABC TV Paraguay.

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