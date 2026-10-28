El Team Paraguay comienza a llegar a Dakar para los Juegos Olímpicos de la Juventud

Integrantes del Team Paraguay ya se encuentran en Dakar, Senegal, sede de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollarán del 31 de octubre al 13 de noviembre. La delegación nacional se prepara para una cita histórica, en la primera edición de este evento olímpico juvenil en el continente africano.

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La ceremonia de inauguración está prevista para este sábado 31 de octubre, en el Estadio Abdoulaye Wade, y la transmisión para Paraguay está anunciado para las 14:45, a través del canal de YouTube de ABC TV Paraguay.

Paraguay estará representado por 19 atletas en ocho disciplinas: atletismo, ciclismo, futsal FIFA, esgrima, natación, remo coastal, taekwondo y vóley playa. La delegación tendrá como abanderados a Sofía Martínez, representante del vóley playa, y Leonardo Acuña, integrante de la selección de futsal FIFA.

Competencia desde el primer día

La actividad deportiva del Team Paraguay comenzará el sábado antes de la ceremonia inaugural, con compromisos importantes para los representantes nacionales.

En vóley playa, Sofía Martínez y Estefanía Gómez se enfrentarán a Canadá a las 5:30 y a Gambia a las 10:30, en dos encuentros que marcarán su estreno en la competencia. Por su parte, Victoria Giménez participará en la contrarreloj de remo coastal, prevista para las 8:35.

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La jornada combinará así el inicio de las pruebas deportivas con la ceremonia que dará apertura oficial a los Juegos, en una agenda exigente para los jóvenes atletas paraguayos.

Una experiencia histórica

Dakar 2026 marcará un hito para el movimiento olímpico al convertirse en el primer evento olímpico organizado en África. Para Paraguay, será una nueva oportunidad de proyectar a sus jóvenes deportistas en el escenario internacional y dar continuidad a su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, tras las experiencias de Singapur 2010 y Buenos Aires 2018.

Más allá de los resultados, el desafío para el Team Paraguay será aprovechar una competencia de alto nivel para ganar experiencia, consolidar el desarrollo de sus representantes y acercarse a la exigencia del deporte internacional.

La ceremonia inaugural y el recorrido de los atletas paraguayos y las competencias podrán seguirse a través de las plataformas digitales de ABC TV Paraguay.