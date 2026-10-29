África hace historia como anfitrión olímpico con los Juegos de la Juventud de Dakar

La bandera de los cinco aros ondeará por primera vez en suelo africano, en una cita que iba a haberse celebrado en 2022, pero que por el impacto económico, social y deportivo de la pandemia de covid-19 se pospuso a este año.

Tras las ediciones de Singapur (2010), Nankin (China, 2014) y Buenos Aires (2018), Dakar toma el relevo en unos Juegos de la Juventud que tienen entre sus principales novedades que los deportistas rusos podrán volver a competir con su uniforme y bandera en una cita olímpica tras la guerra de Ucrania que empezó en febrero de 2022.

Se empieza a aplicar la nueva doctrina del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobada este año de levantar todas las restricciones a Rusia y Bielorrusia con el fin de normalizar su participación en las grandes competiciones.

Con el lema de 'África da la bienvenida, Dakar celebra', la competición se abre este viernes con una primera prueba de beisbol 5, una de las disciplinas debutantes, aunque la ceremonia oficial de apertura en el estadio Abdoulaye Wade será este sábado con la asistencia de la presidenta del COI, la zimbabuense Kirsty Coventry.

“Como africana, este momento significa muchísimo para mí. Durante muchos años hemos hablado del día en que un evento olímpico llegaría finalmente a nuestro continente. Y ahora tenemos ese gran honor”, proclamó Coventry el pasado 10 de septiembre en el encendido de la llama olímpica en Atenas.

Son 25 los deportes que conforman el programa, entre los que también se estrena el wushu, un tipo de arte marcial, y diez de exhibición sin medallas, como escalada, hockey, surf, tenis o golf, para un total de 153 eventos. Las primeras preseas se entregarán el domingo, 1 de noviembre, en natación y judo.

Además de Dakar, albergarán pruebas las ciudades de Diamniadio, a 30 kilómetros al este de la capital, y Saly, a 80 kilómetros al sur, con un total de ocho sedes de competición y más de 960.000 entradas.

La villa olímpica se ha instalado en el campus universitario Amadou Mathar Mbow, en Diamniadio, que al término de la competición volverá a tener uso estudiantil, y habrá unos 6.000 voluntarios.

Además de que habrá paridad de género de atletas y de disciplinas -73 pruebas masculinas, 73 femeninas y siete mixtas-, es novedosa la primera participación en este evento del equipo de refugiados, con seis atletas -tres chicos y tres chicas- procedentes de Kenia y Uganda.

Los Juegos de la Juventud de Dakar permiten la participación de deportistas de entre 14 y 17 años -nacidos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011-, si bien algunas federaciones internacionales admiten edades inferiores.

El evento olímpico juvenil ha sido cuna de figuras que luego han triunfado en los Juegos de Verano, como el velocista estadounidense Noha Lyles y la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, plusmarquista mundial de salto de altura, ganadores de sendas medallas de oro en París 2024.

También lució en los primeros Juegos de la Juventud en 2010 la nadadora Emma McKeon, la deportista australiana más laureada de la historia olímpica, con catorce medallas entre Río, Tokio y París.

La mascota de Dakar 2026 es un joven león llamado Ayo, que significa ‘alegría’ en yoruba, una de las lenguas del África Occidental, que pretende simbolizar el dinamismo de la juventud del país.

Ayo fue uno de los que dio la bienvenida a la antorcha olímpica a su llegada a Dakar el 12 de septiembre, dos días después de su encendido en Atenas, para iniciar un recorrido por las catorce regiones del país que se completará el sábado con la iluminación del pebetero.

“Es la hora de África, es la hora de Senegal. Sabemos que va a ser fabuloso”, proclamó Coventry el pasado martes a su llegada a la ciudad anfitriona.

El estreno olímpico en África ha venido acompañado de algunas protestas por la legislación aprobada este año por el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, para endurecer las penas contra las relaciones homosexuales.