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Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 06:40

El lateral derecho brasileño Guilherme Linhares ficha por el Ángel Ximénez

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Córdoba, 29 oct (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil (Córdoba, España) ha anunciado el fichaje del lateral derecho brasileño Guilherme Linhares, de 27 años, que vuelve a la Liga ASOBAL española tras un breve paso por el AEK Atenas griego y al que el club quiere tener disponible cuanto antes, por lo que ya ha empezado los trámites de documentación para formalizar su incorporación.

Por EFE
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El jugador, de 1,90 metros y 90 kilos, ya ha jugado en la máxima categoría del balonmano español con el Caserío Ciudad Real y el Bathco Torrelavega; y en España también ha pasado por el Cisne y el Burgos, mientras que fuera ha jugado en el Tatran Presov eslovaco, en el Balingen-Weilstetten alemán y en Brasil, su país natal, donde dio sus primeros pasos en el Taubaté.

En declaraciones difundidas por el club, Linhares se ha mostrado "muy feliz" de llegar a Puente Genil y ha asegurado que viene "con hambre de ayudar desde el primer día" a una liga en la que ya ha jugado dos temporadas y que sabe "dura", porque en ella "cada partido se pelea hasta el final", por lo que quiere aportar "intensidad, compromiso y todo lo que tengo para sumar al equipo".

Además, el lateral brasileño ha pedido el apoyo de la afición pontana, a la que ha trasladado que "los necesitamos más que nunca" y que la plantilla se va "a dejar la piel", antes de despedirse con un "nos vemos en la pista".

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